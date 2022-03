Aprueban CONPES por $1,8 billones para solucionar inundaciones en La Mojana

El departamento de Sucre concentra el 70 % de la extensión de La Mojana (seis de once municipios). Foto: Gobernación Sucre

El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el primer documento CONPES de Declaración de Importancia Estratégica Regional (DIER), el cual busca solucionar la crisis ambiental que se presenta en la subregión de La Mojana, por inundaciones. Este es el primero de dos documentos que anunció el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en octubre de 2021, dos meses después de la ruptura del dique en el sector de Cara de Gato (San Jacinto del Cauca, Bolívar), que dejó más de 150 mil damnificados. La inversión total será de $2,5 billones.

La Mojana tiene una extensión de 500 mil hectáreas y abarca 11 municipios en los departamentos de Sucre (6), Bolívar (3), Córdoba (1) y Antioquia (1). Allí confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, tres de los grandes cuerpos de agua del país, una característica que la hace propensa a las inundaciones, que se exacerban con las temporadas de lluvias.

Según indicó el DNP, este CONPES comprometerá, hasta por ocho años, asignaciones presupuestales del Sistema General de Regalías (SGR). “La meta es iniciar las obras en la región en el segundo trimestre de 2022 con horizonte a 2026 (...) Contempla obras como desarrollo de diques, tablestacados, estructuras en concreto y conexiones hidráulicas, así como rehabilitación de caños, canales y la restauración de ecosistemas″, indicó la entidad, que busca beneficiar a casi medio millón de personas.

El documento es resultado del trabajo articulado del DNP, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con Gestión del Riesgo, entre 1998 y 2020 La Mojana ha tenido 338 inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales.

Para los pobladores de La Mojana la situación actual es crítica. Tras seis meses de la contingencia y de trabajos para cerrar el boquete en Cara de Gato, una creciente de 1,9 metros del río Cauca generó una nueva ruptura que, según Gestión del Riesgo, sería de 70 metros, aunque líderes de La Mojana aseveran que tiene una longitud de casi 400 metros.

Aunque los tres primeros meses del año suelen ser secos, habitantes aseguran que el 2022 ha sido atípico, pues se han registrado más precipitaciones de las esperadas. Si esto se suma a las fuertes lluvias que viven las regiones del interior del país, se pueden comprender las crecientes súbitas del río Cauca que, a día de hoy, están generando afectaciones en municipios como Majagual, en Sucre.

Eduardo Arce, líder de Guaranda (Sucre) y director de TV Mojana Noticias, ha sido crítico con las obras que se adelantan en la subregión. “Nunca le han cumplido ni han escuchado a la comunidad. El problema es que el tiempo es el peor enemigo”, manifestó a El Espectador. Arce fue enfático en señalar que los materiales que se han utilizado no son los adecuados y también ha expresado la necesidad de indemnizar a las familias que lo perdieron todo en agosto de 2021. “Soy muy pesimista. He hecho un llamado a que nos preparemos, pero no sé cómo vamos a sobrevivir después de esto. Hoy la gente ya está armando los cambuches en la carretera San Marcos-Majagual”, agregó.

“Cuando empiece el invierno acá y se junten las dos unidades de agua, la historia va a ser otra. No estamos listos para el momento en el que se llenen los ríos y las ciénagas”, alertó a este periódico Isidro Álvarez, líder ambiental de La Mojana que ha controvertido en repetidas ocasiones que la intervención en La Mojana se centre en la construcción de diques y no en la restauración de los ecosistemas y del sistema de canales propio de la subregión.