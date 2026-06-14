Arena Bonita: el nuevo megaescenario de eventos que avanza a paso firme en Santander

La Arena Bonita se proyecta como el escenario de eventos más importante del oriente del país. Foto: Gobernación de Santander

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Avanza la construcción de la Arena Bonita de Bucaramanga se proyecta como la obra de infraestructura para eventos y espectáculos más grande de Santander. Recientemente fue instalada la primera de las 32 columnas que van a sostener la cubierta de este moderno escenario multipropósito. Se trata de una pieza de 19 metros y un peso cercano a las 11 toneladas, que hace parte de la estructura que sostendrá las 2.050 toneladas de acero estructural de alta resistencia que ensamblará el escenario multipropósito.

Pero no se trata solo de un avance técnico y de la construcción. El desarrollo de la Arena Bonita es clave para Santander por ser el proyecto más ambicioso, no solo en materia de escenarios para eventos masivos, sino de infraestructura estratégica para generar nuevas oportunidades económicas para la región. Se trata de una construcción moderna para eventos deportivos, culturales, académicos, empresariales y espectáculos de gran formato, que fortalecerán la competitividad del departamento como un destino de grandes eventos.

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“Esta Arena Bonita va a ayudar a traer desarrollo económico al departamento de Santander. A través de este escenario vamos a atraer turistas, generar consumo en diferentes sectores y aumentar recursos que benefician programas sociales, la educación superior y otros sectores importantes para los santandereanos”, dijo el gobernador, Juvenal Díaz Mateus. Además, señaló que varias empresas del sector financiero han expresado su interés en vincularse al proyecto mediante acuerdos de patrocinio y denominación comercial del escenario.

“Hemos tenido varias ofertas para el nombre de la Arena Bonita. Algunos bancos están interesados y estamos esperando sus propuestas. Esto nos permitiría contar con recursos permanentes para el sostenimiento de un escenario tan importante para el área metropolitana y para Santander”, explicó el gobernador. Al tiempo que la administración departamental avanza en esas gestiones, las personas encargadas de la obra avanzan con equipos especializados de última tecnología para garantizar el éxito de su desarrollo.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.