La pavimentación de la Vía Ganadera en Guaviare será una realidad para el departamento

Serán ocho kilómetros de vía pavimentada en la primera fase de la intervención de la Vía Ganadera. Foto: Gobernación de Guaviare

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Los 140 kilómetros en total que tiene la denominada Vía Ganadera, en Guaviare, son el principal corredor vial de ese departamento. Una carretera que conecta a la región de occidente a oriente, con sus más de 60 veredas. Pero que, además, es el principal eje económico para el transporte de alimentos, ganado y servicios. Ahora el sueño que durante años han tenido las comunidades de ver pavimentada esa importante vía de comunicación se hará realidad con el inicio de las obras para asfaltar los primeros ocho kilómetros.

Durante más de cuatro décadas, los habitantes de Guaviare demandaron la pavimentación de esta vía y el control de la deforestación que ha crecido en torno a ella. Ahora, con la inversión de COP 74.000 millones para adelantar las obras de intervención vial, las comunidades verán realizado el sueño de tener una mejor conectividad con el departamento y el país. El proyecto se financiará con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) e impactará a unos 20.000 habitantes de los cuatro municipios que tiene el departamento.

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La obra no solo contempla la pavimentación de los primeros ocho kilómetros, sino también la construcción de 45 entradas a fincas y 25 estructuras tipo box culvert, que permitirán mejorar el drenaje y garantizar la durabilidad de la vía que durante décadas fue conocida como la “Trocha Ganadera” y ahora pasará a ser la “Vía Ganadera”. No es solo una solución de movilidad, es también una inversión que dinamizará la economía de la región y facilitará la movilidad de campesinos y productores, quienes la usan para comercializar sus productos.

Para el gobernador Yeison Rojas y la administración departamental, esta obra será clave para todo el suroriente del país. “La pavimentación de la Vía Ganadera no solo favorecerá a las comunidades rurales del Guaviare, sino que también impactará positivamente a los habitantes del departamento del Guainía, al constituirse como un eje vial de gran importancia para la integración regional y el desarrollo económico. Después de tantos años de trabajo, gestiones y esperas, el sueño de más de tres décadas se cumple”, indicaron.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.