Asesinan a Héctor González Epieyu, líder wayuu y hermano de exgobernador de La Guajira

Héctor González Epieyu, líder ambiental wayuu y hermano del exgobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en el casco urbano del municipio de Uribia, La Guajira, en la mañana de este viernes.

González Epieyu fue interceptado, cuando salía de su casa, por sicarios que se trasladaban en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones mientras conducía su vehículo. A pesar de ser trasladado a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El líder wayuu estaba vinculado como contratista de la Gerencia Guajira de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, quien junto con la Federación Nacional de Organismos de Gestión del Esquema (FENOGE), rechazaron el asesinato y exigieron que se adelanten con celeridad las investigaciones pertinentes.

Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, expresó su solidaridad con la familia y con la comunidad wayuu a través de X, en donde indicó que la muerte del contratista de esa cartera “nos indigna y nos obliga a alzar la voz contra la violencia que amenaza a quienes trabajan por el desarrollo de los territorios”.

La exministra de Minas, Irene Vélez, también compartió a través de su cuenta de X un mensaje en el que resaltó la labor de González Epieyu como líder wayuu ambiental que le apostaba al diálogo social.

“La guerra sin tregua hoy nos arrebata a un líder Wayuu comprometido con la transición energética justa en su territorio. Desde su ser comunitario y sus capacidades profesionales, Héctor González Epieyu le apostó al diálogo social e intercultural, siendo un incansable luchador por el bienestar de las comunidades de La Guajira y un promotor permanente del encuentro a través de la palabra dulce y el corazón sincero”, compartió en X.

