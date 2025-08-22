Avioneta se estrelló en Nechí, Antioquia; reportan una persona fallecida

Un accidente aéreo se registró en la tarde de este viernes en la zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca. Foto: Amagá Somos Todos

Un accidente aéreo se registró en la tarde de este viernes en la zona rural del municipio de Nechí, ubicado en la región del Bajo Cauca. Las autoridades municipales reportaron que el hecho dejó como saldo una persona fallecida, que se trataría del piloto de la aeronave.

Según relataron a las autoridades los residentes de la vereda Las Corositas de Nechí, donde exactamente cayó la aeronave, a esta se le desprendió una ala, lo que produjo su caída en picada, indicó al El Tiempo, Marlon García, inspector de la Policía de Nechí.

Tras aparentemente perder el control, la avioneta impactó en tierra y sus fragmentos quedaron esparcidos, como se ve en imágenes que circulan en redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos de Nechí acudió al lugar para controlar la emergencia. La alcaldesa de Nechí, Yumaris Patricia Henríquez, informó que se están realizando los procedimientos de levantamiento y esclareciendo las causas de este accidente.

“Es una avioneta bimotor, al parecer particular, se conoce de una persona fallecida, estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar levantamiento del cadáver, las causas del accidente aún se desconocen”, indicó la mandataria municipal al mismo medio.

Cabe mencionar que la semana pasada, el 15 de agosto, otra avioneta cayó en el departamento de Antioquia, exactamente en Medellín. En la aeronave viajaban dos personas, el piloto Juan Camilo Mejía Lalinde, de 63 años, y su esposa María Eugenia Mejía, de 61 años, quienes resultaron lesionados.

Se conoció una grabación donde el piloto informaba a la torre de control sobre una falla y solicitó permiso para aterrizar en el Estadio Atanasio Girardot. Pese al intento, la avioneta cayó en un parque cercano del barrio Laureles-Estadio en la capital antioqueña.