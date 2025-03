Asesinaron a joven futbolista de 24 años en Buenaventura, ¿qué se sabe?

Vladimir Bravo Núñez, de 24 años, era futbolista de Oros del Pacífico. Foto: Semillas Tuluá Futbol Club

Gran indignación ha causado en Buenaventura el asesinato de Vladimir Bravo Núñez, también conocido como “Vlacho”, quien en la noche del pasado domingo 30 de marzo fue asesinado en vía pública por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

El hecho se registró en el barrio La Independencia, justo cuando el joven de 24 años se dirigía a un puesto de comidas a comprar salchipapas. Luego del ataque, el deportista falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

Allegados de Bravo Núñez resaltan que el joven, que jugaba en el equipo “Oros del Pacífico”, era una persona disciplinada en el deporte y muy alegre, por lo que se cuestionan las motivaciones del crimen, sobre las que la Policía del Valle señaló que se encuentran en investigación.

Al respecto, Vladimir Bravo Garcés, padre del joven, indicó: “hoy lloro a mi hijo y no sabemos cómo voy a continuar. No sabemos qué vamos a hacer para proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. S.O.S. Alcemos la voz, porque así no podemos continuar. Un gran deportista buscando futuro en el fútbol, pero la guerra de bando, la delincuencia le ciega la vida a mi hijo”.

Por su parte, el club Semillas Tuluá Fútbol Club resaltó en sus redes: “Luto en el fútbol. Lamentamos profundamente el asesinato de Vladimir, jugador del Club Deportivo Oros del Pacífico de Buenaventura. Un joven sano, con sueños y pasión por el fútbol, que nos arrebatan injustamente”.

El asesinato de Bravo Núñez es uno de los 20 que se ha registrado en marzo y de los 50 que se han reportado en lo que va corrido del año en Buenaventura, donde se mantienen las tensiones por cuenta del rompimiento de la tregua entre Los Shottas y Los Espartanos.

“Estas bandas criminales ya hoy no distinguen si es de noche, si es de día, no distinguen la hora para cometer estos actos. Hay medidas que se deben tomar, sabemos que en Buenaventura se viene presentando el reclutamiento y que las bandas cuentan con menores de edad, así que una medida contundente sería el toque de queda para menores a fin de minimizar estos niveles de inseguridad”, señaló a Blu Radio el personero Carlos Jefferson Potes.

Tras el asesinato del futbolista, la comunidad ha promovido en redes sociales el #SOSBuenaventura en el que piden la intervención del Gobierno nacional para impedir una nueva oleada de asesinatos en el municipio.