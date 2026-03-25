Quema de vehículos y más bloqueos agravan el paro minero en Córdoba y Antioquia

La magnitud del paro ha llevado a restricciones nocturnas, interrupción del transporte y pérdidas económicas en distintas zonas. Foto: Redes Sociales (captura de pantalla)

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Se cumplen diez días del paro que fue convocado por la mesa minera del Bajo Cauca Antioqueño, Valdivia y el sur de Córdoba y persisten las interrupciones en la actividad económica y en la movilidad por corredores del norte del país.

Es preciso recordar que, aunque la semana pasada la protesta se desarrolló de forma pacífica, este fin de semana se quemó una embarcación de Mineros SA, así como varias motocicletas, y hubo hostigamientos a misión médica: uno de los hechos registrados fue el de la ambulancia que llevaba a un menor de edad y fue interceptada por los manifestantes, en Caucasia.

La Asociación de Transportadores de Carga (ATC) aseguró que en menos de 24 horas cinco camiones fueron incendiados, por lo que recomendó suspender desplazamientos por las rutas que conectan hacia la Costa Atlántica a través de Caucasia y Remedios. La entidad también ha emitido una alerta tras registrar ataques contra vehículos que se encuentran en tránsito.

Según Fedetranscarga, se han reportado pérdidas superiores a COP 8.900 millones tan solo en transportes de carga, de los cuales COP 7.650 millones corresponden a sobrecostos operativos y a ingresos que han dejado de recibirse por los bloqueos. Sumado a ello, el Comité Intergremial de Antioquia reportó que más de 32.000 viajes de carga han resultado afectados y que alrededor de 240.000 toneladas de productos permanecen sin movilizarse debido a cierres intermitentes en las vías entre Medellín y Urabá y Medellín y la Costa Atlántica. De acuerdo con el comité, esto dificulta el acceso a servicios para miles de ciudadanos.

Medidas de prevención y seguridad: hubo toques de queda

Las autoridades locales de las zonas afectadas han tomado medidas, como ocurrió en Tarazá y Cáceres. Esta vez fue el municipio de El Bagre el que, ante el deterioro progresivo de la seguridad con bloqueos viales, hechos violentos y fuertes afectaciones al transporte y al abastecimiento regional, expidió el Decreto 047 del 24 de marzo de 2026 en el cual se estableció un toque de queda entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Esto, buscando reducir riesgos para la población y evitando nuevos episodios de destrucción de bienes públicos como los que se han registrado durante las jornadas de protesta a lo largo de más de una semana. El documento contemplaba excepciones para personal sanitario, trabajadores de servicios públicos y situaciones de emergencia, y recalcaba que habría sanciones para quienes incumplieran la restricción.

En Nechí, la administración municipal junto a la Gobernación también aplicó la medida, pero entre las 10:30 p. m. y las 6:00 a. m., además de decretar ley seca hasta nuevo aviso.

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Las unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) permanecen desplegadas con el propósito de contener los disturbios, garantizar el derecho a la protesta pacífica y recuperar la movilidad en los corredores afectados.

Hace poco, se registró un bloqueo vial entre Caucasia y Segovia, a la altura del municipio de Zaragoza.