Hostigamiento a misión médica y quema de vehículos marcaron el paro minero el fin de semana

Una ambulancia, que trasladaba a un niño, fue hostigada por manifestantes que lanzaron piedras. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba completó una semana. Pese a que se lograron los primeros acuerdos entre el comité minero y el Gobierno Nacional, el fin de semana se registraron una serie de hechos violentos, así como la intervención de la Fuerza Pública.

Lea: La incertidumbre por los seis jóvenes desaparecidos en menos de 15 días en Mariquita

Uno de los hechos más graves se presentó en Caucasia, donde una ambulancia que trasladaba de urgencia a un menor de edad fue interceptada y hostigada por manifestantes en la vía.

En videos difundidos por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se observa cómo el vehículo es rodeado y le lanzan piedras mientras intentaba avanzar en medio de los bloqueos. “¡Llevamos un niño, por favor!”, se escucha en las grabaciones, mientras los acompañantes del menor intentaban evitar el ataque.

A esto se sumó el incendio de una embarcación de la empresa Mineros S.A. en El Bagre, la intervención de la Undmo que terminó en disturbios en Caucasia, donde se registró la quema de vehículos, así como la vandalización a un local del D1. Adicionalmente, se utilizó un vehículo de transporte público sobre la vía a Medellín.

Lea: Capturaron a sujetos que se hacían pasar por policías para robar en el centro de Medellín

Frente a esta situación, el gobernador Rendón cuestionó la falta de respuesta de la Fuerza Pública y lanzó un llamado directo al Gobierno Nacional para intervenir.

“No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos”, señaló el mandatario, quien también pidió a la Fiscalía judicializar a los responsables y al Ministerio de Defensa ordenar el desbloqueo de las vías.

No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos.

Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos.

A la @FiscaliaCol: judicializar a los responsables.

Al Ministro de Defensa @PedroSanchezCol le comparto estas… pic.twitter.com/1ewy6BpSJk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 22, 2026

La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera se estableció desde el pasado miércoles, en la que se lograron avances parciales en nueve de las 20 solicitudes del comité minero.

La delegación gubernamental se trasladó a Bogotá para definir lineamientos técnicos sobre la formalización de la mediana minería, por lo que, según explicó Jhon Esteban Pava, asesor jurídico de la mesa minera, el diálogo se retomará esta semana.

“El gobierno nos pidió que se vayan a retirar para Bogotá para consultar sobre ciertos temas que en este momento no cuenta la norma o hay un vacío jurídico y pusieron como fecha de regreso el día jueves. Durante este tiempo continúan los cierres intermitentes de dos horas cerrados y se abren media hora”, añadió Pava.