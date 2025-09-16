Así fue el rescate de ganadero que fue atado en intento de robo de reces en Meta

Imagen de referencia. Las autoridades evitaron que se robaron 43 reces.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un particular intento de robo frustró la Policía del Meta, en el municipio de Fuentedeoro, donde tres sujetos amarraron de pies y manos al administrador de una finca e intentaron hurtar 43 cabezas de ganado, avaluadas en $903 millones.

Lea: ¿Qué pasa con las cotizaciones de una persona que muere sin haberse pensionado?

Según indicaron las autoridades, los sujetos de 20, 22 y 42 años llegaron a la finca en el sector de Caño Blanco, a la que ingresaron y luego amarraron de pies y manos al administrador del lugar para llevarse el ganado en el lugar.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades, que realizaban labores de inspección y control en la zona, de la presencia de sujetos que se estaban llevando en camiones el ganado de la finca, por lo que se dirigieron al lugar, donde corroboraron el robo.

“Al llegar al predio y preguntar por el administrador de este lugar, y al ver que no respondía ingresaron, para ver si todo se encontraba en completa normalidad, es allí que observan al administrador de esta finca amarrado de pies y manos”, añadió la Policía del Meta.

Le puede interesar: Comerciantes del Parque del Perro en Cali alertan afectación por controles viales

Tras liberar al administrador, este le dio a las autoridades detalles de los delincuentes, así como las placas del vehículo en el que llevaban parte del ganado hurtado, por lo que la Policía activó el plan candado para evitar el traslado de los animales.

De acuerdo con el coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante del Departamento de Policía Meta, se logró “ubicar los tres camiones en los que movilizaban 43 ejemplares de raza Cebú Rojo, al verificar las guías de movilización expedidas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y los números de registro en las marcas de hierro, corresponden al ganado reportado como hurtado, logrando percatarse de que estos documentos eran falsos, y de esta manera pretendían burlar los controles de la policía”.

Los sujetos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía 26 Local de Granada, Meta, que les imputará los delitos de secuestro simple, abigeato y falsedad de documento público falso.

“De acuerdo con las investigaciones, dos de estas personas presenta antecedentes por aprovechamiento de recursos naturales, abigeato y tala indiscriminada. En audiencia ante un juez de control de garantías les fue legalizada la captura”, añadió Guerrero.

Ante lo ocurrido, la Policía pidió a la comunidad informar a las autoridades cualquier acto sospechoso o de abigeato (robo de ganado) que se pueda identificar en la región, a través de la línea de emergencia 123, para evitar hurtos como este.