Comerciantes del Parque del Perro en Cali alertan afectación por controles viales

Por las calles del barrio San Fernando Viejo, en Cali, los propietarios y empleados de restaurantes y gastrobares salieron a protestar con un ataúd ante las drásticas reducciones en las ventas durante este año por los operativos de movilidad que se realizan en la zona, que ha incluido restricciones para operar solamente entre 7:00 p.m. y 1:00 p.m.

De acuerdo con los comerciantes, hay varias circunstancias que los ha venido preocupando en los últimos meses, entre las que se destaca el cierre de por lo menos 12 locales en el sector en el último año.

Sumado a esto, Edwin Guerrero, representante de los comerciantes gastronómicos del parque del Perro, ha señalado a varios medios que, aunque el sector es turístico, no cuenta con iluminación, de igual forma ha advertido que cerca de la una de la mañana la Policía llega a la zona y enciende las sirenas, lo que asusta a los clientes, que muchas veces prefieren dejar los platos sobre la mesa e irse.

📌Con un ataúd, comerciantes del Parque del Perro, protestaron por controles de tránsito y cierres a la 1:00 a.m. de establecimientos; aseguran que las medidas han llevado al cierre de varios locales. Piden ser escuchados por la Alcaldía para lograr acuerdos y que el sector no…

Sumado a esto, Guerrero ha asegurado que no se le ha hecho mantenimiento al parque, criticó las más recientes medidas de seguridad, entre las que está el cambio de sentido de la vía, lo que impide que los conductores pasen por la rotonda, y añadió que los controles en la movilidad en los horarios de mayor flujo de personas, ha ahuyentado a los usuarios que temen ser multados.

“No estamos en contra de que haya control, pero deben hacerlo en otros horarios y con medidas que no perjudiquen a los negocios que generan empleo y desarrollo para la ciudad”, indicó Guerrero.

Desde la alcaldía afirmaron que desde que se han implementado las medidas, se han estado socializando el plan. Sin embargo, establecieron mesas con los comerciantes para buscar alternativas que los beneficien.

“La Secretaría de Movilidad trabaja en estrecha colaboración con los comerciantes locales y la comunidad para identificar soluciones efectivas y sostenibles que beneficien a todos los actores del parque. Estas son las acciones que hemos hecho para mejorar la zona gastronómica del Parque del Perro”, indicó a El País de Cali Amalfi Narváez, gestora de participación ciudadana de la Secretaría de Movilidad.