Así fue la captura en Ibagué de acusado de serie de crímenes en Anapoima, fugado en Jamundí

Alexánder Díaz Alvarado fue recapturado en un hotel de Ibagué. Foto: Policía

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Las autoridades confirmaron la recaptura de Alexánder Díaz Alvarado, quien fue condenado a 27 años de prisión por homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento, y es recordado por haber estado detrás del asesinato de una pareja y la agresión de tres adultos mayores en una finca del municipio de Anapoima, Cundinamarca. El sujeto se había fugado el pasado viernes 3 de abril de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí.

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La fuga

Las autoridades señalaron que su fuga se habría dado en la noche del 2 de abril y la madrugada del viernes, luego de que el sujeto logró evadir los controles de los guardias del Inpec.

Su desaparición se evidenció en el conteo de los guardias en la mañana, por lo que inmediatamente se recogieron testimonios y se hizo su seguimiento a través de cámaras de seguridad. Fue así como se reconoció que el sujeto se dirigió a la terminal de transporte y se trasladó a Ibagué, en Tolima.

El sujeto rentó una habitación de un hotel en el barrio Cartagena, en la Comuna 11, donde sobre las 11:00 a.m. del sábado 4 de abril, las autoridades locales realizaron el operativo para capturarlo.

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“Este importante resultado operativo fue posible gracias a la reacción oportuna y a la efectividad de los hombres y mujeres de las zonas de atención policial, quienes, tras la activación de las alertas de búsqueda y localización, intensificaron los planes de verificación de antecedentes e identificación de personas en distintos sectores de la capital tolimense”, indicó la Policía Metropolitana de Cali.

La condena

Díaz Alvarado es acusado del asesinato de una pareja que vivía en una finca. El hombre, que fue amarrado del cuello y extremidades, murió por asfixia, mientras que la mujer fue víctima de abuso sexual. El sujeto robó una motocicleta, celulares, un computador y dinero que encontró en el lugar.

Adicionalmente, el sujeto es señalado por la agresión y robo de tres adultos mayores que vivían en otra vivienda de la misma finca. El delincuente fue hallado poco después en Bogotá, luego de que prendió el computador que hurtó. Huyó, pero las autoridades lo encontraron en Melgar, donde finalmente fue capturado. El hombre fue condenado a 27 años de prisión por homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento.