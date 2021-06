Así fue la jornada de movilizaciones en Medellín, Barranquilla y otras ciudades

Las marchas y bloqueos del lunes 28 de junio, para conmemorar los dos meses de paro nacional, no fueron tan masivas como en días anteriores. Resultaron pacíficas durante el día y en la noche hubo actos de vandalismo y denuncias por abuso policial.

El pasado lunes 28 de junio hubo una jornada de movilizaciones para conmemorar los dos meses del inicio del paro nacional en el país. La convocatoria no fue tan masiva como en los días anteriores y durante gran parte del día las movilizaciones transcurrieron en paz y con normalidad. Por la tarde y noche, como ha sido costumbre durante los últimos 62 días, aparecieron los actos de vandalismo en varias ciudades.

Aunque Cali ha sido el epicentro de las protestas durante estos dos meses, la noticia principal del 28 de junio fue el desbloqueo total de las vías de la capital vallecaucana. Por primera vez en dos meses no hay taponamientos después de que la Alcaldía y los manifestantes llegaran a un acuerdo para despejar el sector de Calipso. El sábado 26 de junio, gracias a la intervención de la Policía, también regresó a la normalidad el tráfico en Puerto Rellena.

En Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Popayán, entre otras ciudades, hubo actos de vandalismo durante la tarde y noche. También hubo denuncias de abuso policial, personas heridas, infraestructuras dañadas y pérdidas económicas.

Medellín

En la capital de Antioquia la jornada de protestas transcurrió de forma pacífica durante la mañana. Aunque desde las 5:00 a.m., hubo bloqueos en los puntos de concentración, los actos de violencia aparecieron en la tarde del lunes 28 de junio. Según el personero de la ciudad, William Yeffer Vivas Lloreda, durante las manifestaciones hubo cinco heridos. Dos manifestantes, un ciudadano que pasaba por uno de los puntos donde hubo disturbios, un celador y una periodista de un medio alternativo.

El funcionario también informó que dos miembros del Ministerio Público fueron atacados por algunos manifestantes. “Rechazamos las amenazas e intimidaciones a los servidores de la Personería por parte de algunos manifestantes en el marco de las movilizaciones que se desarrollan en este momento en la ciudad. En terreno cumplimos con un deber legal (Decreto 003/21), somos mediadores, hacemos garantía de derechos, documentamos y denunciamos casos de agresión y afectación a los derechos de todos (Fuerza Pública, manifestantes y de quienes no protestan)”, dijo Vivas en su cuenta de Twitter.

El secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa, confirmó que hubo un ataque a un vigilante, al cual le hurtaron su arma de dotación. Según el funcionario, los gestores de la Alcaldía tuvieron que intervenir para que los manifestantes no siguieran golpeando a esta persona. El hombre está siendo atendido en un centro hospitalario de la ciudad y no hay información sobre su estado de salud.

Algunas infraestructuras de la ciudad también fueron atacadas. El ejemplo más claro fue el ataque a la Casa de la Justicia El Bosque. Según el personero, en la mañana un grupo de manifestantes intentó vandalizar esta locación, pero la Fuerza Pública lo impidió. En la noche lo volvieron a intentar y lo lograron.

Nada justifica la violencia, rechazamos categóricamente la nueva vandalización de la casa de justicia del Bosque. No se gana nada destruyendo lo que con esfuerzo la ciudad ha construido. pic.twitter.com/jVKxujouxl — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) June 29, 2021

Los manifestantes también intentaron incendiar una clínica renal, que funciona frente a la Alpujarra y donde había unos 60 pacientes en diálisis”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad. “La Alcaldía de Medellín rechaza los actos de violencia que no reflejan el espíritu constitucional de la protesta, las acciones contra miembros de la Personería de Medellín, así mismo el vandalismo contra la Unidad Permanente de Derechos Humanos”.

Barranquilla

En la capital del Atlántico hubo protestas y bloqueos en varios espacios de la ciudad. En la tarde hubo algunos actos de vandalismo y el Transmetro suspendió sus actividades durante todo el día para evitar actos de vandalismo contra los buses y conductores. Un grupo de manifestantes derribó la estatua de Cristóbal Colón a la altura de la carrera 47 con calle 56.

“La violencia solo genera más violencia. Es por eso que invito a aquellos pocos a despojarse del odio y con acciones positivas, construir el país que nos merecemos, juntos”, aseguró el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, frente al derribo de la estatua. La dinámica de estas personas fue muy parecida a la que han mostrado los indígenas Misak con diferentes bustos.

La violencia solo genera más violencia. Los invito a despojarse del odio y construir un país mejor. No hemos reprimido -¡ni lo haremos!- la protesta pacífica, pero sí ordenamos continuar identificando, capturando y judicializando a quienes cometen actos vandálicos y terroristas. pic.twitter.com/O9Bo007v9A — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 28, 2021

Los manifestantes amarraron unas cuerdas al monumento y empezaron a tirar. Una vez lo derrumbaron empezaron a lanzarle piedras y a subirse a la estructura donde estaba la estatua del descubridor de América. Además dejaron algunos mensajes como “Colón, asesino” en las paredes de lo que quedó de la estructura.

Hoy fue derrumbado el monumento a Cristóbal Colón en Barranquilla.

La capital del Atlántico resiste y lucha también por resignificar la memoria histórica del país. #ParoNacional28J pic.twitter.com/6g8Ky84VZh — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) June 28, 2021

Popayán

En la capital del Cauca también hubo protesta durante todo el día, las cuales terminaron en choques entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Según la secretaria de Gobierno de Popayán, Elvia Rocío Cuenca, algunas personas intentaron atacar la estación sur de Policía en el barrio Bolívar lo que implicó la acción de la Fuerza Pública.

El saldo de esta jornada fueron tres personas heridas, de las cuales una está siendo atendida en el Hospital Universitario San José por un trauma cráneo encefálico severo. Algunos manifestantes denunciaron que miembros del Esmad agredieron al equipo de derechos humanos durante las protestas.

#URGENTE | Miembros del ESMAD agreden al equipo de Derechos Humanos en la ciudad de Popayán.#SOSColombiaDDHH #SOS pic.twitter.com/TQiL6Tt1sH — Unicauca Unida (@Unicaucaunida) June 28, 2021

Según dio a conocer RCN Radio un Policía también resultó heridos en estas jornadas luego de ser atacado con un arma blanca por parte de un grupos de personas que llevaban su rostro cubierto. El uniformado fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido por estos hechos. Además, otro integrante del Esmad fue atacado con bombas incendiarias que le prendieron fuego a su uniforme. Esta persona no resultó herido.

Cartagena

En la ciudad amurallada también hubo marchas y protestas para conmemorar los dos meses del paro nacional. A diferencia de otras ciudades, en la capital de Bolívar la jornada transcurrió en paz y sin necesidad de que la Fuerza Pública tuviera que intervenir. La ‘Gran Marcha’ empezó a las 4:00 p.m., en el Centro Histórico y llegó hasta el sector de Bocagrande.

Varios manifestantes aseguraron que protestaban para que los jóvenes de los estratos más bajos pudieran cumplir el sueño de estudiar. Ellos consideran que la aplicación de la ‘matricula cero’ es fundamental para que las personas de bajos recursos tengan la posibilidad de ir a la universidad.

Bucaramanga

En la capital de Santander la jornada de protestas terminó con el ataque de los manifestantes a la sede de la Fiscalía. El Esmad y las personas que estaban dentro de las marchas tuvieron enfrentamientos. En algunos videos quedó registrada la utilización de bombas incendiarias por parte de los protestantes.

También hubo ataques por parte de vándalos a sedes bancarias y a la estación de Metrolínea de la Universidad Industrial de Santander, la cual fue incinerada.

“Hubo una serie de actos de violencia contra instalaciones, personas, una estación de Metrolínea fue vandalizada. Fue necesaria la intervención de la tanqueta para apagar el fuego. Lanzaron bombas molotov contra nuestros policías y también contra viviendas, ataque a entidades bancarios y la sede de la Fiscalía”, aseguró el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Declaraciones ante los hechos sucedidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. pic.twitter.com/pORjXjdUsJ — Brigadier General Javier Josué Martín Gámez (@PoliciaBmanga) June 29, 2021

Otras ciudades

Los actos de vandalismo durante las protestas también ocurrieron en otras ciudades del país. En Pasto (Nariño) manifestantes robaron al menos dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasto. Estos automóviles fueron utilizados para llevar a manifestantes hasta el centro de la ciudad donde hubo enfrentamientos entre el Esmad y los ciudadanos.

Al menos cuatro buses fueron incinerados en estos hechos, por lo que la capital del departamento amaneció hoy sin servicio de transporte. Los operadores aseguran que no tienen ninguna garantía de seguridad para poder salir a cumplir con las rutas. El gerente del uno de los operadores aseguró que muchas personas son dueñas de sus vehículos y no la Alcaldía, por lo que le pidió a los manifestantes no afectar la economía de estas familias.

🚨#Atención🚨



La Unión Temporal Ciudad Sorpresa suspendió el servicio de transporte público hoy en Pasto, el operador asegura que no tiene garantías para la prestación del servicio @alcaldiapasto @SETPasto @GERMANCHAMORRO1 @rodrigoyepess pic.twitter.com/AynknZv9Kd — @paulocesarpaz™ (@paulocesarpaz) June 29, 2021

En Pereira (Risaralda) las protestas también acabaron en enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes. Algunas personas cerraron la Avenida del Ferrocarril interceptando un bus del Megabús. Este vehículo terminó destrozado por estas acciones. Estos hechos hicieron que la gerencia del sistema de transporte suspendiera el servicio de la troncal que va de Pereira a Dosquebradas.

En Ibagué (Tolima) las marchas del lunes 28 de junio estuvieron a cargo de la comunidad LGBTI y dentro de este contexto todo transcurrió de forma pacífica. Sin embargo, un grupo de encapuchados infiltró esta manifestación y atacó la sede del Icetex ubicada en el centro de la ciudad.

“Se presentó un hecho terrorista que condenamos totalmente. Han tratado de incendiar el Icetex, han estallado los vidrios, atacado la fachada y han puesto en riesgo la integridad física del guarda de seguridad que se encontraba a cargo de la vigilancia de este lugar”, aseguró Óscar Berbeo, secretario de Gobierno de la ciudad.