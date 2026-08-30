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Así se mapean los daños por el terremoto a través de WhatsApp

Por un grupo de la red social se han georreferenciado edificaciones afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. Aunque han tenido dificultades para obtener datos de zonas rurales, su información ha servido para nutrir las cifras que compila la UNGRD.

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Bastian Mühling
Bastian Mühling
30 de agosto de 2026 - 11:16 p. m.
La red pide a los usuarios imágenes de las afectaciones y la ubicación exacta de donde se presenta el daño.
La red pide a los usuarios imágenes de las afectaciones y la ubicación exacta de donde se presenta el daño.
Foto: Humanitarian OpenStreetMap Team

No pasó ni una hora del terremoto del pasado 10 de agosto y en Colombia ya estaba en línea Chatmap. A las 8:28 a. m., OpenStreetMap Colombia —algo similar a una Wikipedia de mapas— creó un grupo de WhatsApp para que habitantes de las zonas más afectadas por el sismo enviaran fotos de los daños y la ubicación para luego elaborar un mapa general.

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La meta es medir el alcance...

Bastian Mühling

Por Bastian Mühling

Periodista y becario del International Journalists' Programmes (IJP) 2026. En El Espectador trabaja en la sección Internacional. En Alemania escribe sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. bmuhling@elespectador.com

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