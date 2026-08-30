Así se mapean los daños por el terremoto a través de WhatsApp

La red pide a los usuarios imágenes de las afectaciones y la ubicación exacta de donde se presenta el daño. Foto: Humanitarian OpenStreetMap Team

No pasó ni una hora del terremoto del pasado 10 de agosto y en Colombia ya estaba en línea Chatmap. A las 8:28 a. m., OpenStreetMap Colombia —algo similar a una Wikipedia de mapas— creó un grupo de WhatsApp para que habitantes de las zonas más afectadas por el sismo enviaran fotos de los daños y la ubicación para luego elaborar un mapa general.

Lea: Atacaron con explosivos empresa de aseo de Popayán

La meta es medir el alcance...