Así se mapean los daños por el terremoto a través de WhatsApp

La red pide a los usuarios imágenes de las afectaciones y la ubicación exacta de donde se presenta el daño.
Foto: Humanitarian OpenStreetMap Team
No pasó ni una hora del terremoto del pasado 10 de agosto y en Colombia ya estaba en línea Chatmap. A las 8:28 a. m., OpenStreetMap Colombia —algo similar a una Wikipedia de mapas— creó un grupo de WhatsApp para que habitantes de las zonas más afectadas por el sismo enviaran fotos de los daños y la ubicación para luego elaborar un mapa general.
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La meta es medir el alcance...
Por Bastian Mühling
Periodista y becario del International Journalists' Programmes (IJP) 2026. En El Espectador trabaja en la sección Internacional. En Alemania escribe sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. bmuhling@elespectador.com
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