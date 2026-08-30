Atacaron con explosivos empresa de aseo de Popayán

La empresa ya ha sido víctima de otros ataques contra los camiones recolectores. Foto: urbaser

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En la madrugada de este domingo 30 de agosto se registró un ataque con explosivos en la base de operaciones de la empresa de aseo de Popayán, Urbaser, que a través de comunicado señaló que hubo daños en la infraestructura, aunque no personas lesionadas.

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“Aproximadamente a la 1:30 a. m., fueron lanzados elementos explosivos contra la base de operaciones de la empresa (...), ocasionó daños materiales, incluyendo la afectación de varios vehículos recolectores, y vuelve a poner en grave riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, así como la continuidad del servicio público de aseo en la ciudad”, indicó la empresa.

Habitantes del sector de Los Faroles, en el sur de Popayán, señalaron que se escucharon por lo menos tres explosiones en el parqueadero de la empresa de aseo. En las imágenes difundidas por Urbaser se evidencian daños en ventanales de las oficinas, así como en los vidrios de los camiones recolectores.

Esta no es la primera vez que la empresa de aseo es atacada. Según indicó la Policía de Popayán, la empresa ha sido víctima de ataques en los últimos meses por cuenta de los grupos armados que se encuentran en cercanías del relleno sanitario Los Picachos, donde se disponen los residuos de la ciudad.

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Tal ha sido la situación que la empresa ha suspendido la recolección de las basuras por ataques a los vehículos, así como ha denunciado en reiteradas ocasiones las extorsiones de las que ha sido víctima.

Ante esto y tras este último ataque, la empresa recordó que se está vulnerando el Derecho Internacional Humanitario, ya que compromete la salud pública, la salud ambiental y las condiciones básicas de saneamiento de los habitantes de la capital caucana.

“Nuevamente hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales, así como a la Fuerza Pública, para garantizar condiciones reales protegiendo la vida de los trabajadores y la continuidad del servicio”, añadió Urbaser.