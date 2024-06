Atacaron con granadas un hotel y un concesionario de motos en Acacías, Meta

El hotel Atardecer Llanero, queda cerca a la subestación eléctrica de Acacías. Foto: Captura de pantalla

Un ataque con granadas se registró en dos establecimientos comerciales de Acacías, en Meta, que aunque no dejó personas lesionadas, sí dejó múltiples afectaciones materiales y aumentó el temor entre los habitantes del municipio, dado que es el segundo hecho que se presenta en similares circunstancias en menos de un mes en la zona.

Lea: Investigan muerte de turista que se desplomó en Centro Histórico de Cartagena

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Villavicencio, los ataques se presentaron en horas similares durante la madrugada de este lunes 3 de junio contra la fachada del hotel Atardecer del Llano, que está cerca a la subestación eléctrica del municipio, y un concesionario de motocicletas. Videos de cámaras de seguridad evidencian que dos hombres en una moto lanzaron los explosivos.

Así quedó el hotel donde fue detonado uno de los dos artefactos explosivos en Acacías, Meta, la madrugada de este lunes 3 de junio. El otro hecho simultáneo se registró en un local comercial de motocicletas. En ambos casos se reportan daños materiales pic.twitter.com/FhRlZ0Yupm — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 3, 2024

Luego de que se presentaron los ataques, las autoridades y el cuerpo de Bomberos de Acacías acordonaron los dos establecimientos y ordenaron la evacuación de los huéspedes y trabajadores del hotel, mientras se evaluaban las condiciones de la estructura.

Le puede interesar: Día sin carro en Villavicencio 2024: estas son las restricciones y horarios

Aunque no se conocen las motivaciones detrás de los ataques, no se descarta que se trate de retaliaciones de grupos armados por el no pago de extorsiones y/o que estén relacionadas con los ataques con granada que se registraron el pasado 18 de mayo, cuando fueron atacados otros dos locales de venta de motos de la misma empresa que resultó afectada en esta última ocasión.

Sobre las acciones de las autoridades para atender los casos de extorsión en el municipio, el coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la Policía de Villavicencio, indicó a RCN Noticias que: “hemos logrado la captura en flagrancia de al menos ocho sujetos que se dedican al delito de la extorsión, al igual que la incautación de cinco artefactos explosivos improvisados, una granada de fragmentación y más de 20 panfletos alusivos y con temas de extorsión”.