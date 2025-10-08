Ataque armado dejó a hombre muerto y a su pareja y dos niños heridos, en Ibagué

Imagen de referencia. La víctima habría sido citada en el lugar en el que se registró el ataque. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la tarde de este miércoles 8 de octubre se registró un ataque armado en el barrio La Pradera, en el sur de Ibagué, que dejó a un hombre muerto, y a una mujer y dos menores de edad heridos. De estos últimos, uno recibió un disparo en la cabeza, por lo que se encuentra en grave estado en un centro asistencial.

Según explicó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el momento del ataque, Hugo Nelson Leal Domínguez, de 31 años, también conocido con el alias de “Tritón”, se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja y los dos niños. Un sujeto armado los alcanzó y los atacó.

“Las primeras verificaciones en el lugar de los hechos dan cuenta que, las cuatro personas se movilizaban en una motocicleta y habían llegado al lugar a cumplir una cita, donde fueron abordados por una persona que les disparó en varias ocasiones”, añadió Mora.

Alias “Tritón” falleció en el lugar, mientras que la mujer y sus dos hijos fueron trasladados a centros asistenciales. Sobre la situación de los niños, la subgerente de Servicios de Salud de la Clínica Tolima aseguró que “uno de los menores, de tres años, presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo. Fue llevado a la sala de reanimación, estabilizado y trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta para atención de neurocirugía. La otra niña, de aproximadamente año y medio, tenía un disparo en el brazo izquierdo. Ambos fueron trasladados en código primario”.

En cuanto a la mujer se conoce que tiene una herida en el antebrazo, pero está fuera de peligro. Además, en su poder fue encontrada un arma que le fue incautada. Las autoridades la imputarán por porte ilegal de arma de fuego.

Sobre Leal, la Policía de Ibagué indicó que tenía 14 anotaciones judiciales, entre las que estás dos por homicidio, seis por porte ilegal de armas, dos por porte de estupefacientes, además de otras por fuga de presos, violencia intrafamiliar, lesiones personales y amenazas.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras que la Policía activó un plan candado y revisa las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables del crimen.