Medellín se consolida como la ciudad más costosa para arrendar en el país

Entre las comunas que más ha subido el precio del arriendo están Laureles, El Poblado y Belén.

Un informe del Banco de la República, denominado "Disparidades regionales en los precios de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia: una evaluación empírica", evidenció cambios en las tendencias de los precios de los arriendos en las principales ciudades. En esta ocasión, los de Medellín superaron a los de Bogotá, que por lo general son los más altos en el país.

El Banco de la República analizó los costos, basados en índices de precios espaciales y la calidad de vida en las principales ciudades del país. De acuerdo con estos datos, en los últimos dos años se evidenció un aumento acelerado en los arriendos de la capital antioqueña.

“En ciudades como Medellín, la condición de apartamento se asocia con un mayor valor de arriendo, mientras que en otras se observa un efecto negativo, sugiriendo que el estatus relativo de los apartamentos depende de las características específicas de cada mercado inmobiliario”, indica el informe que, además relaciona al aumento de los precios el proceso de valorización sostenido el dinamismo empresarial, las transformaciones urbanas y el atractivo turístico.

El informe también indica que el mercado de la vivienda ha tenido varios cambios entre 2008 y 2024, en los que se modificó la forma en como los ciudadanos acceden a la vivienda. El promedio de personas que arriendan pasó de 32 % en 2008 a 40,5 % en 2024 y de 42,3 % a 49,8 % en cabeceras municipales.

Sumado a esto, el Banco de la República destacó que el sector del arriendo alcanzó los $26,4 billones en 2024, equivalentes al 8,8% del PIB, así como relaciona su aumento a la desaceleración de la construcción, el aumento del valor del suelo urbano y a las dificultades en el acceso al crédito hipotecario.

Por su parte, Federico Estrada, gerente de la Lonja de arrendamiento de Medellín, añadió que a estos factores se suma, en la ciudad, la baja oferta de alquiler y el aumento de la demanda en los últimos dos años. “No hay que achacarle la situación al turismo o a la renta corta, de cada 10 viviendas nuevas solo dos se ponen en alquiler”, añadió a Noticias Caracol.

Laureles, El Poblado y Belén son las comunas donde se encuentran los arriendos más caros. En barrios como Ciudad del Río, en un apartamento de 25 metros cuadrados pueden llegar a cobrar por un arriendo por $3,2 millones, lo que dificulta a los paisas vivir dentro de la ciudad.