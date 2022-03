Autoridades activaron el Plan Éxodo para el puente festivo de San José

Para ingresar a Bogotá habrá un pico y placa especial activo el lunes festivo. Foto: Óscar Pérez

Aproximadamente tres millones de vehículos circularán por las principales vías del país, este puente festivo, por esto desde las 6:00 a.m., de este viernes, 18 de marzo, se activó el ‘Plan Éxodo’ para garantizar la movilidad durante el fin de semana.

Una de las medidas determinadas por las autoridades de tránsito es la restricción de los vehículos de carga, que este viernes irá desde las 3:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.; el sábado el horario será desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.; el domingo no habrá restricción, mientras que el lunes festivo la medida va de las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

(Lea: Tras cancelación del Jamming Festival, ¿cuál es el plan de turismo en Ibagué?)

En las carreteras habrá controles por parte de las autoridades y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Brindaremos información a motociclistas y ciclistas, tarea que nos preocupa de manera muy importante, en la medida que son los principales actores más vulnerables que tenemos en el territorio. Trabajamos con 46 equipos de trabajo en moto destrezas, 28 de bici destrezas, que están repartidos en todo el territorio nacional”, sostuvo Luis Felipe Lora, director de la Agencia.

Algunas de las recomendaciones que hacen desde la Policía de Tránsito y Transporte son no exceder los límites de velocidad, manejar con precaución teniendo en cuenta la temporada de lluvias, no adelantar en doble línea o línea continúa, prever el estado del vehículo antes del viaje y no consumir bebidas alcohólicas mientras o antes de conducir.

En puntos como la troncal del Magdalena Medio se dispuso de cien uniformados que se encargarán de los controles viales. En Santander hay 110 policías que estarán ubicados en nueve puntos del departamento.

(También puede leer: Habrá pico y placa regional para ingresar a Bogotá el próximo puente festivo)

Cabe resaltar que para ingresar a la capital del país, habrá pico y placa el lunes festivo, 21 de marzo. Desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 p.m., solo podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en números pares, y desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., solo ingresarán vehículos cuyas matrículas terminen en números impares. Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m. no habrá restricción.

Por último, la Aeronáutica Civil estima que se movilizarán cerca de 422.000 pasajeros por los principales aeropuertos del país. 299.600 pasajeros desde y hacia destinos nacionales y 122.400 desde y hacia destinos internacionales.