Incendio afectó 10 viviendas en Barranquilla; 4 quedaron en pérdida total

La conflagración se registró en el barrio Cuchilla de Villate, en el suroccidente de Barranquilla. Foto: redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio afectó a al menos diez viviendas en el sector conocido como Cuchilla de Villate, cerca del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. La emergencia se propagó principalmente por las casas construidas en madera, lo que facilitó la expansión de las llamas, que lograron consumir cuatro de estas viviendas, según las autoridades.

Lea: Investigan a alcalde en Chocó por presuntas irregularidades en alimentación carcelaria

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla acudió con tres máquinas, en la noche del miércoles pasado, para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras casas del sector. Vecinos intentaron contener las llamas sin éxito mientras esperaban la llegada de los bomberos, al barrio ubicado en la calle 64C con carrera 13.

“Estaba comiendo un arroz con leche con la vecina de al lado, vi el incendio y salí corriendo a avisarle a la señora. Eso fue feo. Salí corriendo a avisarle a la señora que vivía al lado que saliera porque no podía abrir la puerta”, indicó a La FM una mujer afectada.

“Mi esposo me dijo ‘cierro la puerta’ y yo le dije que sí, porque ya nos íbamos a acostar, eran 8:40 p.m., cuando los vecinos comienzas a gritar ‘abran la puerta que se van a quemar’. La hija mía sale corriendo, abre la puerta y cuando iba a avisar que sacáramos al bebé ya la candela la teníamos adentro en la sala. Ni una cuchara pudimos sacar”, expresó otra mujer afectada al portal de Impacto News.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales, aunque varias familias quedaron damnificadas tras perder sus viviendas, muebles y pertenencias, como también se vieron afectados algunos animales.

“Perdimos todo lo que teníamos, todo lo perdimos. Duro, duro, duro me ha dado, por primera vez, pero ajá, toca. Me agarro la cabeza y me dan ganas de llorar, pero uno tiene que aguantar las cosas, tú sabes”, añadió a la emisora la FM un hombre afectado.

“Todo se me perdió, quedé prácticamente encuero. Los bomberos vinieron a apagar y se fueron. Que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden, nosotros tenemos un bebé de tres meses. Así como ves todo se nos quemó. Yo soy reciclador de oficio, no tengo ningún otro trabajo”, expresó otro de los afectados al medio digital Impacto News.