Avioneta tipo ambulancia se estrelló en Vaupés; hay cuatro personas muertas

En la aeronave se transportaba una mujer en gestación, indicó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú. Foto: CITEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este domingo 24 de agosto, una aeronave de la empresa SAE Ambulancias se accidentó en las cercanías de la comunidad indígena de Belén de Inambú, en Mitú (Vaupés), dejando cuatro personas fallecidas, según informó la Aeronáutica Civil.

Lea también: Migración a la inversa: una nueva ruta que puede desatar una crisis en Chocó

Se “informa que se presentó un accidente aéreo de una aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias”, informó la Aeronáutica Civil en un comunicado.

En la avioneta tipo ambulancia iban cuatro pasajeros. El piloto de la aeronave era Jorge Moreno, quien iba acompañado del médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y otra persona que no ha sido identificada. “Entre los fallecidos hay una mujer en estado de gestación”, reportó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú.

La Aeronáutica Civil informó que se accidentó una aeronave Cessna 206, de matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias, en inmediaciones de una comunidad indígena en Vaupés.



La aeronave había despegado de Tiquié con destino a Mitú, transportando a cuatro… pic.twitter.com/476quT8GGM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 24, 2025

“Con dolor, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados y a la empresa afectada por este lamentable suceso”, añadió la entidad.

Puede interesarle: Avalancha en Galán, Santander, dejó 5.000 afectados y al municipio incomunicado

También se conoció que el avión despegó desde Tiquié a las 12:30 p.m. y su destino era Mitú. El accidente se presentó una hora y media después por la comunidad indígena y atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios bajo el mando del teniente Johimer Gasca.

“En este momento se coordinan con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente”, agregó la Aeronáutica Civil.

Noticia en desarrollo...