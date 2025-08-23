Avalancha en Galán, Santander, dejó 5.000 afectados y al municipio incomunicado

La alcaldía de Galán señaló que algunos ciudadanos están poniendo en riesgo sus vidas al acercarse a las quebradas. Foto: Captura de pantalla

Alrededor de 5.000 personas resultaron damnificadas en Galán, en Santander, por cuenta de una avalancha que se generó tras la creciente de la quebrada La Vitoca, por las fuertes lluvias de los últimos días. El lodo no solo entró a las casas, sino que además se llevó un puente y dejó incomunicado a gran parte municipio.

La alcaldesa de Galán, Sofía Medina Serrano, aseguró que la situación es crítica y que los campesinos han perdido gran parte de sus productos. “Estamos completamente incomunicados por la creciente de la quebrada La Vitoca. El barro y la piedra que bajaron son impresionantes. Tuvimos que pedir ayuda a municipios cercanos como Palmar, Hato y Socorro”.

La mandataria agregó que tampoco cuentan con ambulancias debido a que “los vehículos quedaron atrapados en el lodo. Como alcaldesa me siento impotente. Esta situación puede desencadenar una tragedia. Le pido al Gobierno Nacional la instalación inmediata de un puente”.

Entre los sectores más afectados están las veredas San Isidro, Hoya Negra, El Boquerón y Las Vueltas. Según Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, también hay crecientes súbitas en La Leona, entre San Joaquín y Onzaga; y en La Guayacana, en El Socorro.

Por la emergencia se evacuaron 67 familias en la parte alta de Galán. Algunas se encuentran en la escuela municipal y otras resguardadas en el puesto de salud. Además, habría identificadas más de 500 familias damnificadas y en el municipio de Socorro hay otras 2.000 personas incomunicadas.

La alcaldesa señaló que la vía que comunica con Barichara está bloqueada en diferentes tramos en los que se han presentado deslizamientos por las lluvias. Los afectados han improvisado caminos con tablas, que también representan un riesgo, por lo que han pedido a la ciudadanía abstenerse a cruzar las zonas afectadas, así como las riberas de los ríos ante nuevas lluvias.

Según la alcaldía, el deterioro en este sector es de 600 metros. Por ello, Medina Serrano pidió al Gobierno Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo que envíen maquinaria amarilla para rehabilitar los pasos, así como piden que se busquen soluciones definitivas para evitar nuevas emergencias en la región.