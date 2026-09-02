Balacera en Ocaña, Norte de Santander, dejó dos muertos y tres heridos

El tiroteo ocurrió en el barrio Juan XXIII, donde las autoridades adelantan un operativo para ubicar al hombre que habría escapado del lugar. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Momentos de tensión se vivieron este miércoles 2 de septiembre en el barrio Juan XXIII de Ocaña, Norte de Santander, donde, en medio de un aparente cobro extorsivo, los señalados delincuentes se enfrentaron con los policías que atendían la situación. El hecho deja dos personas muertas y tres heridas, entre ellas dos uniformados y un menor de edad.

Lea: Lo que se sabe del caso de Michelle Dayana Henao: aumentaron recompensa a COP 100 millones

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector con el propósito de realizar un cobro relacionado con una extorsión. La situación habría sido advertida por la comunidad a la Policía, que envió uniformados a la zona.

¿Cómo ocurrió la balacera en Ocaña?

Al llegar los policías se habría producido un intercambio de disparos con los presuntos delincuentes. En medio de la confrontación murieron una mujer y uno de los hombres que habría participado en el presunto cobro extorsivo.

Según las primeras versiones, la mujer sería precisamente la persona que estaba siendo víctima de la extorsión. Las autoridades indicó que adelantan las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Le puede interesar: Por una reconstrucción integral del Chocó

Los heridos fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los lesionados.

Buscan al segundo presunto delincuente

Tras el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes logró escapar del lugar. Por esta razón, la Fuerza Pública activó un plan candado en Ocaña y sectores cercanos con el objetivo de ubicarlo y lograr su captura.