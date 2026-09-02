Lo que se sabe del caso de Michelle Dayana Henao: aumentaron recompensa a COP 100 millones

En diferentes municipios de Antioquia se realizaron velatones en contra del crimen de Michelle Dayana Henao. Foto: Gobernación de Antioquia

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La gobernación de Antioquia aumentó a COP 100 millones la recompensa por información sobre la muerte de Michelle Dayana Henao, la niña de seis años que despareció el 24 de agosto y que fue hallada una semana después, en zona rural de Buriticá, a 30 minutos del último lugar donde fue vista.

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El caso ha conmocionado al departamento. Lo último que se conoció de la niña son imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve que saltó un muro de su vivienda y luego atravesó un huerto aledaño. Tras darse la denuncia de la familia, las autoridades regionales se unieron en su búsqueda.

Según la gobernación, las acciones se reforzaron con el envío de perros especializados en búsqueda del cuerpo de bomberos de Sabaneta, así como con drones con sensores de calor que elevaron en zonas aledañas a la vivienda de la niña.

El hallazgo del cuerpo se dio exactamente una semana después de la desaparición, el pasado lunes 31 de agosto. De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, fue un campesino el que la halló, mientras realizaba un recorrido por la finca en la que trabaja, en la zona de La Aguacatala.

“Vio unos gallinazos, lo que le llamó la atención, y arrimó donde estaban ellos, y verificó que se trataba de un cuerpo humano en alto grado de descomposición”, dijo el uniformado a Noticias Caracol.

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Tras conocerse la alerta, a la zona llegaron miembros de la Policía, funcionarios del CTI y personal de Policía Judicial de Infancia, quienes encontraron una blusa roja que coincidía con la que llevaba la niña el día de la desaparición.

Adicionalmente, la madre de la niña dio a conocer que ella sufría de autismo y epilepsia, por lo que no podría hablar y en varias ocasiones se desorientaba. Además, la mujer confirmó que Michelle ya había desaparecido en por lo menos seis oportunidades en las que después de varias horas de no conocer sobre su paradero, regresaba.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó a la familia de la menor de edad y convocó a una velatón contra el crimen, en diferentes municipios del departamento. Adicionalmente, decretó tres días de duelo en memoria de la niña.

El cuerpo de Michelle Dayana fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Medellín, donde se realizarán las pruebas correspondientes para determinar las causas de su muerte.

Sobre las investigaciones, Muñoz Guzmán resaltó que por lo pronto no hay una hipótesis de qué pudo haber ocurrido, pero consideran muy probable que la niña no haya llegado por sus propios medios al lugar donde fue hallada.

“Son 3 km y en una zona que es bastante agreste, pues de una u otra manera la pudieron haber llevado o bien pudieron haber trasladado el cuerpo, determinar que se puede haber caído y todas esas cosas, pero esperamos realmente que Medicina Legal nos dé un aporte importante sobre lo que pasó con ella”, añadió el comandante de la Policía de Antioquia.