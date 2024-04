Gobernadores de la región Centro apuestan por la protección conjunta de los páramos

El 72.6% de los hogares de Boyacá están a cargo de mujeres, según el DANE. Foto: Gobernación de Boyacá

Los cuatro departamentos de la región Centro juegan un rol clave para Colombia en materia ambiental, pues en sus jurisdicciones está gran parte de los páramos nacionales, fábricas de agua que surten a distintos municipios y departamentos. Según registros del Instituto Humboldt, en el país hay 48.473 humedales y territorios anfibios; es decir, ecosistemas de agua y tierra, de inundación y sequía según las condiciones climáticas.

Por esa razón, la articulación de los gobernadores de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander está relacionada en gran medida con la gestión de temas ambientales como las cuencas hidrográficas y los páramos compartidos. También con obras como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, que fortalecen la atención ambiental, la protección de ecosistémica, de recursos y de la integridad de sus habitantes.

En Boyacá, donde por cuenta de los incendios y la deforestación se ha perdido en el último año una porción importante de los bosques que protegen sus fuentes hídricas, la gestión del agua tiene un espacio clave en la agenda. El gobernador Carlos Amaya, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresó que en su departamento van a “trabajar con Santander, Casanare y Arauca, porque producimos gran parte del agua que ellos consumen; queremos que desde las corporaciones autónomas se pueda cuidar el agua”.

A las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas y privadas por la gestión medioambiental y el agro sostenible se suman las apuestas administrativas, como los pagos por servicios ambientales con los que se busca la protección de los páramos, especialmente en las veredas Barro Blanco Arriba, Camagoa, Palma Arriba y Zinc, del municipio de La Capilla.

Una estrategia similar se desarrolla en Cundinamarca, donde “la gobernación reitera su compromiso con la conservación del medio ambiente, a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), implementado desde el año 2014 en alianza con autoridades ambientales y entidades públicas y privadas”, como lo expresaron desde la administración.

Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, este proyecto ha beneficiado a 80.000 familias de 62 municipios del departamento, han capacitado a 2.968 familias, se han protegido 94 fuentes hídricas y cerca de 11.00 hectáreas de bosque, a través de la firma de 101 acuerdos de conservación con las comunidades.

Diego Cárdenas Chala, secretario del Ambiente del departamento, destacó que este “es uno de los proyectos más importantes, que se pueden hacer a través de operadores (…). Esto es una contraprestación por la protección; tenemos y hemos revisado algunos convenios para ampliar la cobertura a nivel territorial y de familias beneficiadas”. Agregó que la meta de conservación es de 12.000 hectáreas en los próximos cuatro años.

Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey ha dejado claro que otra línea ambiental importante para la administración es la del desarrollo del turismo sostenible en sitios como los municipios de Manta y Machetá. “Cundinamarca necesita infraestructuras adecuadas para promover un turismo que inspire sensibilidad y conciencia ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones”, dijo en su momento.

El secretario Cárdenas Chala concluyó que “Colombia siempre ha sentido que es una potencia en biodiversidad, magia y riqueza hídrica, pero hoy tenemos que despertar ante la realidad que estamos viviendo; por el desarrollo que ha tenido el país, los proyectos y sus efectos ambientales ya no tenemos esa misma condición. Si no protegemos lo que tenemos hoy, nuestro futuro y nuestro desarrollo en el corto plazo tendrá que estar limitado a lo que no hemos querido cuidar: los recursos naturales”.

En el caso de Norte de Santander, donde la gestión hídrica es un renglón clave del trabajo ambiental, la administración no ahorra esfuerzos en acciones para la protección de sitios como el Páramo de Santurbán. “Es un ecosistema estratégico porque abastece de agua a toda el área metropolitana y ahí encontramos la generación de los afluentes hídricos de los ríos Zulia y Pamplonita, así como del Páramo Jurisdicciones, en el municipio de Ábrego, que hace parte de ese complejo”, detalló Cristhiam Jiménez, secretario de Medio Ambiente.

Para fomentar el cuidado de estos ecosistemas, la administración adelanta acciones como los proyectos forestales para la delimitación agroecológica del territorio, así como la implementación de pagos por servicios ambientales. El funcionario explicó que el departamento ha gestionado e implementado estos incentivos a través de organizaciones como la Alianza BioCuenca, pero al momento se encuentran en la panificación de su implementación para este cuatrienio.

William Villamizar, gobernador de Norte Santander, expresó que dentro de la apuesta ambiental se incluye también la gestión del acueducto metropolitano de Cúcuta, “donde hay una inversión de cerca de $400.000 millones, ejecutada en un 98%, que garantiza la sostenibilidad en materia de suministro de agua para los próximo cincuenta años”. Su objetivo es lograr la articulación de esfuerzos de los mandatarios locales “para que pueda entrar en operación y cumplir el objetivo para el cual fue diseñado”.

A lo anterior se suma su interés por la protección del Páramo de Santurbán: “tenemos que hacer la tarea para continuar con la adquisición de áreas estratégicas y protegiéndolas, así como la lucha contra la minería ilegal y toda una serie de aspectos que deterioran el medio ambiente”, dijo el mandatario.

Para el desarrollo de estos proyectos, la cartera departamental de Medio Ambiente, según informó su secretario, contará con un presupuesto de $4.267 millones de pesos. A esto se suma la disposición de un rubro de $11.916 millones para la compra y adquisición de áreas estratégicas para la conservación ambiental.

Finalmente, en el departamento de Santander la gobernación se suma al propósito regional de conservación de ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad ambiental y la permanencia de la vida. “Nuestra apuesta es clara: protección de los páramos y del medio ambiente en general, en armonía con el bienestar del ser humano. Estamos trabajando activamente con las comunidades, con los parameros y las asociaciones ambientales en todo el tema de protección a nuestras fuentes hídricas, la vegetación nativa, etc.”, expresó el gobernador Juvenal Díaz.

Además, fue contundente en su postura frente al desarrollo de proyectos mineros como el de Santurbán, en el cual Colombia ganó un pleito internacional, tras una demanda interpuesta al Estado por parte de la minera canadiense Red Eagle Exploration Limited. “Dejo clara mi posición: no a la minería en el Páramo de Santurbán ni en ningún otro Páramo”, dijo el mandatario.

A la protección ambiental se suma además “la construcción de tantas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como sean posibles. En Santander tenemos 45 municipios sin PTAR, eso quiere decir que en esos municipios le estamos devolviendo las aguas sucias, las aguas negras que ya usamos en nuestras casas, a los cauces, a nuestros ríos”.

Para gestionar esa situación. La Gobernación de Santander se propuso construir la infraestructura de saneamiento necesaria, “pensando únicamente en la protección de los ríos de nuestro departamento”, que es atravesado por afluentes tan importantes como el Oro, el Suratá, el Rionegro y el Cáchira. Todos, estos hacen parte de la red hídrica de una región en la que la articulación de comunidades y mandatarios por el medio ambiente es tan importante como los servicios ecosistémicos que ofrecen los páramos y lagunas que allí se ubican.

