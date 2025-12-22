Bucaramanga celebra sus 403 años: así se vive el aniversario desde la cultura y la música

Imagen de referencia. Bucaramanga "la bonita" o "ciudad de los parques" conmemora sus 403 años con actividades culturales. Foto: Wikimedia - creative commons

Cada 22 de diciembre Bucaramanga conmemora su aniversario. Este año la ciudad cumple 403 años y celebra con actividades que combinan turismo, cultura y tradición como ejes para proyectarse a nivel nacional y a quienes visitan la ciudad en temporada de fin de año.

La ciudad, fundada en 1622 por el presbítero Miguel de Trujillo y el capitán Andrés Páez de Sotomayor, se ha consolidado como un punto clave del nororiente del país. En el marco de este aniversario, la ciudad ha desarrollado diferentes actividades durante la última semana con una agenda cultural amplia articulada con el Festival 1622, una apuesta creada para dinamizar la economía local y seguir posicionando la ciudad como destino cultural.

Según la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMTC), Laura Patiño, querían llevar a cabo una agenda sólida este año para los bumangueses y para quienes los visitan posicionando la ciudad como epicentro cultural, artístico y patrimonial.

Este lunes 22 dispusieron de una jornada central con actividades conmemorativas. En el sector del Clavijero, realizarán presentaciones de los estudiantes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, actos protocolarios y las finales de programas de lectura, escritura y oralidad, además del concurso Jorge Valderrama.

Durante la noche, la celebración será con un show de 300 drones, visibles desde varios sectores de la ciudad como parte del regalo de la Electrificadora de Santander (ESSA) por el aniversario y la temporada navideña.

Esto se suma a una programación que reunió más de 50 actividades distribuidas en parques, barrios, escenarios emblemáticos, organizadas a través de los festivales de música, danza, artesanos, arte urbano, teatro, entre otros. Durante la semana la ciudad fue escenario de maratones de orquestas y danza, presentaciones al aire libre y una carpa de circo con capacidad para 700 asistentes, así como la semana de artesanos en el Parque de las Cigarras.

La mirada desde la música en la ciudad: agrupación K´OBA

La agrupación K´OBA, liderada por David Gómez Castellanos, obtuvo por segunda vez uno de los puntajes más altos en la convocatoria que realiza la alcaldía en el marco del festival 1622 y entrega una beca de circulación con la que hicieron parte de la programación del cumpleaños de la ciudad este año en el parque las Cigarras.

El grupo nació como un proyecto instrumental y, con el paso del tiempo, se transformó en una orquesta con distintos formatos, adaptándose a las variaciones del gusto musical bumangués. “Bucaramanga no ha tenido una cultura musical definida. Ha pasado por muchas transiciones: merengue, salsa romántica, música tropical, cumbia”, manifestó su fundador y líder, Gómez Castellanos.

Además, aseguró que para mantenerse vigentes, en medio de un público que cambia permanentemente, es gracias a esa transformación y adaptación a cada etapa musical por la que ha pasado la ciudad. Y que la permanencia de la agrupación por más de 20 años, desde los inicios del proyecto, es una forma de resistencia cultural con la que se han tenido que reinventar frecuentemente.

Gómez contó que las convocatorias permiten mayor visibilidad, pero que hacer música desde Bucaramanga no ha sido sencillo. “Para uno como músico de acá, es un reto bastante difícil. Infortunadamente, muchas veces se prefiere consumir talento de afuera sin saber que aquí hay muy buenos artistas”, agregó.

Por eso, desde su agrupación, Gómez le hace un llamado a “la ciudad bonita” a fortalecer el sentido de pertenencia y el apoyo al talento local, tanto para el público como para las administraciones, especialmente en celebraciones que buscan exaltar la identidad de la ciudad. “Aquí hay gente muy buena, hay gente de un nivel grandísimo”, concluyó Gómez.