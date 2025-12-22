Esto dijo familiar de las víctimas de masacre en Río de Oro, Cesar

Imagen de referencia. En el hecho murieron Anderson Rocha Núñez y Nelly Geraldine García Mejía y su hija de 12 años, quienes vivía en Aguachica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras la masacre en la que fueron asesinados tres integrantes de una familia, identificados como Nelly García Mejía de 29 años, Anderson Rocha Núñez y su hija de doce años, en la noche del sábado 20 de diciembre en zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, habló la madre de García y abuela de la menor de edad.

El hecho de violencia ocurrió cuando la pareja regresaba junto con sus dos hijas de una novena a la vereda Los Ángeles. Según la información oficial, la familia fue interceptada por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones. La pareja falleció en el lugar del ataque, mientras que la niña de 12 años fue trasladada con vida al hospital Álvaro Rodríguez González, en San Martín, donde falleció minutos después. “Gracias a Dios mi nietecita de cuatro años se salvó”, expresó Nelly Mejía, madre de García y abuela de las menores de edad a Noticias RCN.

La menor de edad sobrevivió tras caer a una cuneta durante el ataque y permanecer oculta hasta que pidió ayuda a un motociclista. “Está un poquito traumatizada. La pasaron al psicólogo y la tienen en ese proceso”, agregó la mujer.

Además, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, confirmó que la niña no sufrió lesiones físicas y recibe atención psicológica especializada. Tras el crimen convocaron un consejo de seguridad y ofrecieron una recompensa de hasta COP 30 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía del Cesar conformó un equipo especial de investigación criminal e inteligencia.

“Arriba hay un Dios que para abajo mira. ¿Quién será el que va a juzgar? Mi señor, solamente él. Es el único que va a juzgar, sabe que son inocentes, no debían nada. ¿Una niña de 12 años qué culpa puede tener? Gracias a Dios mi nietecita de cuatro años se salvó”, dijo Mejía.

Las autoridades avanzan en las investigaciones y no descartan que el crimen esté relacionado con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen presencia en el sur del Cesar y la región del Catatumbo. La línea que fue habilitada para suministrar información de manera confidencial es 3143587212.

Este hecho ocurrió dos días después del atentado con explosivos en el Batallón Ricaurte en Aguachica, Cesar, en el que murieron siete militares y 30 resultaron heridos. Y también recuerda un hecho similar que ocurrió el 29 de diciembre del 2024 en el que asesinaron a la familia Lora Rincón en el centro del mismo municipio. Las víctimas eran pastores evangélicos, identificados como Marlon Lora y Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela Lora Rincón y Santiago Lora Rincón.

Esta masacre se convierte en la número 78 en lo que va del año, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quienes también advirtieron sobre las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que incluye al municipio de Río de Oro.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Río de Oro con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo, la AT 026/24 advierte que Río de Oro (Cesar) presenta un escenario de alto riesgo para la población civil por la disputa y expansión armada en el sur del departamento del Cesar”, indicó Indepaz.