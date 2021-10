Bucaramanga: denuncian torturas y castigos a personas en centros de rehabilitación

Dos personas muertas y seis heridas es el saldo que dejan las alteraciones de orden público al interior de dos centros de rehabilitación en Bucaramanga. La Secretaría del Interior municipal denuncia torturas y castigos a las personas que se encuentran en estos lugares recibiendo atención por sus adicciones.

El sábado 16 de octubre se registró un incendio al interior de la Fundación Casa de Amor y Fe en el barrio Comuneros, en la que se encontraban 21 jóvenes. En el hecho murieron dos personas y otras seis resultaron heridas. Según la información que han dado a conocer las autoridades locales, el incendio fue provocado por los mismos jóvenes, como medio de protesta por los presuntos malos tratos que reciben allí.

“En las horas de la mañana se generó un motín por parte de los internos, esto derivó en un incendio que fue escalonando al punto que fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos”, sostuvo Francisco Rey, subsecretario del interior de Bucaramanga. Para atender la emergencia fueron necesarios cinco vehículos de bomberos.

Una situación similar se presentó el 13 de octubre. Las personas que permanecían en la Fundación Funcape realizaron un motín en medio de un operativo que llevaba a cabo las Secretarías del Interior y de Salud de Bucaramanga con el fin de verificar las condiciones en la que funcionaba el lugar.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Juan Gómez, explicó que: “La Policía acudió ante el llamado de control de la situación con nuestra fuerza disponible y de apoyo comunitario a esta fundación donde se produce un motín por los malos tratos y las condiciones precarias en las que estaban las personas que eran atendidas por tema de drogadicción y otras problemáticas”.

En el caso específico de la Fundación Funcape, la secretaria del interior, Melissa Franco, confirmó que el lugar fue sellado por no cumplir las condiciones básicas para su funcionamiento. “Cuando llegamos a esta fundación encontramos que no tiene uso de suelo, no cumple con las condiciones higiénico sanitarias, hay personas que están en contra de su voluntad y por esto se genera el motín”, indicó la funcionaria.

Debido a las situaciones que se han generado en el último mes, la Alcaldía le hizo un llamado a la Gobernación de Santander para que ejerza mayor control y vigilancia sobre estas fundaciones “La vigilancia y control de las fundaciones recae a la Gobernación de Santander. La facultad legal la tiene el Gobernador. Nosotros, como Administración, hemos estado atendiendo las quejas de la comunidad. Es lamentable lo que está sucediendo”, expresó Melissa Franco.

Asimismo, la secretaria del interior hizo un llamado a los padres de familia para verificar las condiciones en las que se encuentran los jóvenes. “Hemos visto en los operativos por parte de la administración municipal es lamentable: torturas, malos tratos y golpes”.