Buscan a conductor que provocó accidente en el que murió pareja en Pereira

Las autoridades siguen en la búsqueda del conductor de la camioneta blanca Toyota Prado RGK167 que, el pasado 24 de agosto, chocó contra una familia que se movilizaba por la variante Condina, en Pereira. La pareja falleció, mientras que su hija de cuatro años sigue en una unidad de cuidados intensivos.

El hecho se registró el pasado 24 de agosto y causó gran conmoción en la región, debido a que la camioneta embistió la motocicleta en la que se movilizaban Michel Vélez López, de 19 años, su esposo Brayan Stiven Villegas Arias, de 27, y su hija Celeste, de 4 años.

En el lugar falleció Michel, mientras que su pareja, Brayan, permaneció más de ocho días en una unidad de cuidados intensivos, pero falleció finalmente el pasado lunes primero de septiembre.

En cuanto a la niña de cuatro años, sigue bajo pronóstico reservado en UCI en el Hospital San Jorge. En su caso se conoce que sufrió trauma craneoencefálico severo, fractura en una pierna y lesiones torácicas, así como estuvo en coma durante los primeros días.

Allegados a la familia han exigido a las autoridades celeridad en las investigaciones del caso, dado que el conductor de la camioneta huyó del lugar, así como se indaga si hubo otro carro, una camioneta Toyota TXL, color negro, que según testigos, habría recogido al conductor que escapó. “Lo que más duele es que ese hombre los dejó tirados, no les dio la mano, los abandonó como si no valieran nada. Eso no se hace, eso es de inhumanos”, indico un familiar a medios locales.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, indicó a medios locales que ya están identificadas las personas involucradas, por lo que pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a esclarecer el hecho y a los responsables, que se entreguen a las autoridades.