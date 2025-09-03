Cierran el único colegio público de Zapatoca por falta de aseadores e insalubridad

Durante años la comunidad educativa se encargó de la limpieza de la institución. Foto: Alcaldía de Zapatoca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Salud de Zapatoca, en Santander, ordenó el cierre temporal del Instituto Técnico Santo Tomás, sede Juan Bosco, en el que estudian alrededor de mil estudiantes, por la falta de aseadores y condiciones de insalubridad identificadas en la institución.

Lea: Comunidades indígenas bloquearon vía Panamericana, en el tramo Cali-Popayán

En el acta presentada por la entidad a las directivas del único colegio público del municipio santandereano, indica que hay “un riesgo inminente para la salud pública”, ante las condiciones de los baños y otras áreas comunes del colegio.

Al respecto, el rector de la institución, José Luis Cortés Palomino, señaló que la problemática no es nueva y que por años la comunidad educativa ha sido la que se ha encargado de la limpieza de la sede, así como se han presentado infecciones urinarias de los estudiantes por las condiciones de las 30 baterías de baños que tiene el colegio.

“Hace 23 años estamos pidiendo personal de aseo y nunca ha sido asignado por la gobernación de Santander. Tenemos una planta física de 15.000 metros cuadrados y no contamos con personal de limpieza.Es indigno para nuestros estudiantes seguir en estas condiciones”, indicó a Caracol Radio Cortés Palomino.

Le puede interesar: Ya eligieron al rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, ¿quién es?

Las dificultades en la contratación de personal de aseo está relacionado con una disputa entre la gobernación de Santander y el Ministerio de Educación, debido a que el primero ha señalado que el segundo no ha abierto más plazas para contratar el personal requerido.

Sumado a esto, se han generado dudas sobre la responsabilidad del mantenimiento de la sede educativa debido a que el predio es de la curia de San Gil, lo que limita las intervenciones del gobierno local.

Mientras se soluciona la situación, se implementaron clases virtuales para los 951 estudiantes afectados. “Esto se resuelve con voluntad política y administrativa. No es justo que nuestros niños sigan perdiendo clases por algo tan básico como la falta de personal de aseo”, dijo el rector.

La gobernación anunció que ya está realizando los trámites para realizar la contratación.