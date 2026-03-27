Continúa la búsqueda de cuatro jóvenes desaparecidos en Coromoro, Santander

Foto de referencia./ Los desaparecidos en Coromoro no superan los 16 años de edad. Foto: Freepik

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Una serie de desapariciones de menores de edad en Coromoro, Santander, empezó a registrarse desde el 30 de enero de este año. Aunque en un inicio fueron seis los jóvenes dados por desaparecidos, dos ya fueron ubicados.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro de ellos: Braddy Alexander Joya, de 16 años; Dairo Farid Moreno, también de 16; María Fernanda Cáceres, de 14 años; y Yesenia Ochoa Solano, de 13.

Las alertas crecieron tras versiones que señalarían la eventual presencia de grupos armados ilegales en áreas rurales. Grupos que, según indican, estarían entrando por el sur de Bolívar, el departamento del Cesar y el nororiente antioqueño. Además, aunque los jóvenes no guardan parentesco, sus desapariciones se registraron en fechas cercanas: uno de los casos, el 30 de enero y los otros tres, el 9 de febrero.

Esto motivó la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que autoridades departamentales y municipales evaluaron la situación de orden público y definieron acciones para atender los hechos recientes.

Según informaron las autoridades, en las labores de búsqueda actuales participan la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia, que adelantan, además, acompañamiento psicosocial a los familiares de los jóvenes mientras avanzan las investigaciones.

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La Fiscalía indicó que una de las hipótesis que se analiza corresponde a una posible ausencia voluntaria; no obstante, se aclaró que las búsquedas continúan activas, igual que todas las acciones operativas, para determinar lo ocurrido y ubicar lo más pronto posible a los jóvenes. Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a las investigaciones.

Como parte de las medidas adoptadas, se anunció el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio con apoyo del Gaula Militar y Policial, así como unidades de la Quinta Brigada. Durante la reunión mencionada también fueron revisados otros hechos violentos registrados recientemente en el municipio, que permanecen bajo investigación.