Animales fueron rescatados en Barranquilla tras intervención en ‘La casa de los gatos’

Autoridades realizaron un operativo en la vivienda tras denuncias ciudadanas por acumulación de residuos y presencia masiva de animales. Foto: Alcaldía de Barranquilla (Vía X - @alcaldiabquilla)

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Fueron varias las denuncias sobre el estado en el que se encontraban perros y gatos que vivían en ‘La casa de los gatos’. El hacinamiento de los animales y las condiciones de insalubridad llevaron a la Alcaldía de Barranquilla a intervenir el día de ayer, jueves 26 de marzo, mediante la Secretaría de Gobierno, la Policía Ambiental, Personería, Defensoría, Air-e, Triple A y unidades de Bomberos.

La vivienda, que se ubica en carrera 46 con calle 93 de la ciudad, tenía en su entrada grandes cantidades de maleza que, según el reporte, se había instalado allí de forma voluntaria por sus propietarias. La primera de las labores fue podar para lograr ingresar al predio e inspeccionarlo.

Lo que encontraron las autoridades

De acuerdo con lo informado, al menos 100 animales (92 perros, ocho gatos ferales y un loro, según actualizaciones de la Alcaldía a través de sus redes sociales) han sido rescatados luego de haber inspeccionado el entorno y descubrir que estaban expuestos a enfermedades zoonóticas y respiratorias. Las condiciones deplorables de la vivienda iban desde un descuido en su estructura —paredes, suelos, humedad y malos olores, sumados a la poca ventilación— hasta excrementos y desechos esparcidos por diferentes zonas del inmueble.

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Además, fueron encontradas dos mujeres de la tercera edad, ambas de apellido Vadalá, reconocidas por la comunidad como ‘las señoras de los gatos’, que residían en el mismo lugar y que intentaron evitar el ingreso del personal cerrando la reja principal y colocando ladrillos y tablas para obstruir el paso.

Las autoridades creen que ambas podrían presentar un cuadro de acumulación compulsiva: en el sitio la movilidad estaba completamente reducida, no solo por los residuos orgánicos y los notables daños, sino por las decenas de carritos de supermercado —que, aparentemente, habrían sido robados—, la ropa vieja, los muebles en desuso, las cadenas instaladas en las rejas y hasta flotadores. Todo esto le abrió paso a la presencia de roedores e insectos.

Debido a la complejidad del procedimiento, fue necesario restringir temporalmente la circulación sobre la carrera 46 e instalar carpas destinadas a los equipos de atención social y a los profesionales encargados de la valoración veterinaria.

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Actualmente, los animales rescatados están en el Centro de Bienestar Animal recibiendo atención y valoración médica. Las condiciones en las que permanecían podrían estar relacionadas con su comportamiento agresivo: días antes del operativo, una mujer que caminaba frente a la vivienda fue atacada por uno de los perros y sufrió mordeduras en brazos y piernas. En otra ocasión, un perro murió tras ser agredido por varios animales que salieron del mismo lugar.

Como parte del procedimiento, las dos mujeres también fueron trasladadas a un centro asistencial para realizar una valoración de su salud física y mental.

Recientemente, se comunicó que se han evaluado 37 animales que, al parecer, habrían estado siendo alimentados debido a su buena condición corporal. Aún así, y hasta el momento, nueve perros presentan problemas de piel (sarna); algunos son cachorros que todavía tienen una baja respuesta inmunológica frente a ello. Un gato fue diagnosticado con leucemia.

“Los animalitos muy pronto necesitarán un hogar y requerimos del corazón de los barranquilleros para darles una segunda oportunidad. En Barranquilla la gente, y todos los seres vivos, van primero”, aseguró Ana María Aljure, quien se desempeña como Gerente de Ciudad.