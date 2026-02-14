Buscan a estadounidense atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

El extranjero ha sido auxiliado por miembros de una comunidad indígena. Foto: Paisajes Sostenibles

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, las autoridades buscan al estadounidense Andrews Shimeall, quien quedó atrapado en el lugar por complicaciones de salud relacionadas con el funcionamiento de sus pulmones. Al parecer presentaría un edema pulmonar.

Lea: Apareció DJ Dever sano y salvo, ¿qué se sabe?

Según indicaron las autoridades, la alerta la hizo la embajada de Estados Unidos en Colombia, por lo que se desplegaron acciones desde Santa Marta, así como se solicitó el apoyo del Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea para agilizar el rescate.

Desde la alcaldía, la mandataria Margarita Guerra habilitó un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el que ha liderado las acciones para rescatar al extranjero. Para ello, ya se estableció una ruta para el rescate y evacuación.

En articulación con el ministro de Salud, logramos establecer la ruta para el rescate, extracción y atención médica de un ciudadano estadounidense que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Di instrucciones a nuestra Secretaría de Salud para activar el Centro Regulador… — Margarita Guerra (@mmarguiguerra) February 14, 2026

El extranjero estaría junto a otros dos estadounidenses y tres australianos, quienes están acompañados de la comunidad indígena Jekichen o Yechiuin que los auxilió, mientras se realizan las labores de rescate, que se han demorado por mal clima en el sector. La principal preocupación es que solo tenían una bala de oxígeno que solo duraría seis horas, lo que empeoraría el estado del turista.

Le puede interesar: El Papa León XIV nombró obispo de Montería a monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya

“Di instrucciones a nuestra Secretaría de Salud para activar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, garantizando todos los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. Gracias a este trabajo articulado, la Fuerza Aérea Colombiana dispondrá el helicóptero que saldrá desde Bogotá hacia la comunidad indígena Jekichen (Yechiuin) y posteriormente trasladará al paciente hasta Santa Marta”, indicó la alcaldesa de Santa Marta, Margarita Guerra.

Sumado a esto, la mandataria explicó que ya se tiene una cama asignada en la Unidad de Cuidados Intensivos y un equipo médico cardiovascular listo para recibirlo en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.