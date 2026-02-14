Apareció DJ Dever sano y salvo, ¿qué se sabe?

El cartagenero DJ Dever llegó en la mañana de este sábado a una estación de Policía en Puerto Colombia. Sus compañeros aparecieron horas antes en Barranquilla. Foto: Instagram - Instagram

En la madrugada de este sábado 14 de enero, al CAI Lagos de Caujaral de Puerto Colombia llegó el cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, quien es más conocido como DJ Dever, quien había desaparecido desde el pasado 10 de febrero, junto a otros dos miembros de su agrupación Passa Passa Sound System, lo que había generado gran rechazo en la región.

Según explicó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, “quienes lo tenían retenido lo soltaron y ya está en manos del Gaula de la Policía Nacional. Es el mejor desenlace de esta historia de angustia, incertidumbre y preocupación que vivieron su familia, amigos, seres queridos y toda Cartagena”.

Adicionalmente, se conoció que una comisión liderada por el secretario del Interior de Cartagena, junto con miembros de la Policía Metropolitana, viajaron a Barranquilla para acompañar su retorno. “Dever, Antony y Leo están bien físicamente. Ya fueron valorados. Eso sí, muy agotados, como es de esperarse, pero contentos y agradecidos (…) Permanecen bajo observación para cumplir con los protocolos de rigor establecidos para estos casos de desaparición”, añadió Turbay.

Primeras declaraciones de DJ Dever

Luego de conocerse la noticia, el secretario Hernández publicó un video en sus redes sociales en el que aparece el artista, y en el que agradece la labor de las autoridades, así como a la familia del músico y las personas que rezaron y se unieron por su regreso.

Ya esta Deverson (#DjDever) con nuestro secretario del Interior, desde Barranquilla. Primeras reacciones. Lo traemos de regreso a Cartagena en próximas horas.



— Dumek Turbay Paz, February 14, 2026

“Muchas gracias por todo el apoyo que he tenido de todo el país porque eso fue impresionante. Me han mostrado todas las noticias y, de verdad, muchas gracias a toda esa gente que hizo oraciones, todas las entidades de Cartagena y del Atlántico que se pusieron en pro de resolver este caso”, añadió Dj Dever.

¿Qué se sabe de la aparición de DJ Dever?

Las autoridades señalaron que sobre la 1:10 de la madrugada de este sábado, sobre la avenida Circunvalar con Cordialidad, en Barranquilla, Antoni García y Leonardo Rodríguez, miembros del equipo de DJ Dever, fueron trasladados por uniformados a un centro de salud, mientras que cuatro horas más tarde, el artista llegó a la estación de Policía de Puerto Colombia. Los tres sujetos se encuentran en buen estado de salud.

Su desaparición se registró en la noche del martes 10 de febrero, luego de que los tres hombres salieron de una presentación y no volvieron a comunicarse con sus familiares. Posteriormente, fueron liberadas dos de sus bailarinas, mientras que las autoridades encontraron abandonada la camioneta en la que se movilizaban los artistas en el suroccidente de Barranquilla.

El secuestro fue ampliamente rechazado en la región. En el barrio Torrices, donde vive el artista, vecinos, familiares y amigos realizaron el pasado viernes 13 de febrero una velatón exigiendo su liberación.