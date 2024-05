Buscan a Jhosuar Mejía, niño desaparecido hace más de diez días en Valledupar

Jhosuar David Mejía desapareció el pasado 12 de mayo en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Foto: Archivo particular

Se completan 10 días de la desaparición del niño de 4 años Jhosuar David Mejía en Valledupar. Sobre el caso ha estado la atención de gran parte de la región y las autoridades, pues fue visto por última vez el Día de la Madre, junto a su mamá, en el barrio Nuevo Milenio de la capital de Cesar. Pero detrás del caso hay varias complejidades familiares sobre las que las autoridades señalan podrían dar pistas de su paradero.

Para entender la historia, lo primero que hay que conocer es que los papás de Jhosuar, Angélica María Gil y José Mariano Mejía Fuentes, dejaron al niño bajo la tutela de los abuelos maternos desde que tenía ocho meses, debido a que la pareja tenía problemas de drogadicción, según ha indicado la familia. En el camino, Angélica María terminó viviendo en el municipio de La Paz, con otra pareja, por lo que visitaba regularmente al niño.

👮Desde la Alcaldía de Valledupar, a través del fondo cuenta de seguridad, se ofrecen hasta $5 millones de recompensa para quien entregue información que nos lleve con el paradero de Jhosuar David Mejía Gil, quien fue visto por última vez en el barrio Nuevo Milenio. pic.twitter.com/FKxvzjvLN1 — Alcaldía de Valledupar (@AlcaldiaVpar) May 20, 2024

Lo que está claro del día de la desaparición quedó registrado en una cámara de seguridad y es narrado de manera similar por Angélica como por las personas que estaban en el lugar ese día. La mujer llega en una motocicleta, vestida como mototaxista, según narró un hombre a medios locales. El niño se le acercó corriendo y tuvo una corta conversación con su mamá. Ella señaló a La Paz Cesar Noticias, que Jhosuar le dijo que le diera una vuelta y por eso ella lo monta a la motocicleta y se va con él. Lo que pasa después es lo que no está claro.

“Salí con él, como aparece en el video, llegue a un parque e incluso yo le mostré a la Policía el recorrido hacia donde yo pasé (...) lo mandé a comprar una gaseosa pequeña y unas papas. Cuando el niño viene con el mandado, mi pareja me llama para que me apure porque la moto que yo tenía no era de ella. Yo me monto en la moto y llego con el niño hasta una esquina. Donde yo lo dejé, no fue en la esquina donde lo recogí”, aseguró Angélica María, quien señaló que el padre del niño podría estar involucrado en su desaparición.

Al respecto, José Mariano Mejía, el papá, señaló que él ese día estuvo trabajando en el mercado, donde permaneció desde las 5:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., por lo que novio al niño y solo supo de su desaparición porque su actual pareja le dijo que no aparecía desde que la madre biológica lo había ido a buscar.

La Alcaldía de Valledupar, Gobernación del Cesar y la Policía Metropolitana se unieron para ofrecer una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que conduzca al paradero de Jhosuar David Mejía Gil, menor desaparecido en el barrio Nuevo Milenio. pic.twitter.com/y91oz6UnDq — Alcaldía de Valledupar (@AlcaldiaVpar) May 21, 2024

Tras registrarse el caso, la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar ofrecieron $10 millones por información del paradero del niño, mientras que las autoridades han realizado pesquisas hasta en Manaure, donde se dijo que había sido vista Ángela María con su hijo.

Sobre la búsqueda, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, señaló que “presuntamente algunas personas que consumen droga en La Paz algo han hablado de por dónde puede estar el niño, entonces queremos exhortar a esas personas”.

Por su parte, el coronel Alexander Durán, comandante de la Policía de Valledupar, asegura que al niño se lo llevaron de la capital del Cesar, “sin embargo, en La Paz vive la mamá y allí se están haciendo unos planes porque posiblemente al menor lo tienen escondido en una vivienda. Los planes que se están realizando son para disuadir a las personas para que entreguen al niño de forma voluntaria y pueda regresar en el menor tiempo posible a su hogar”.

Mientras tanto, la familia lideró una velatón para pedir por el regreso de Jhosuar David, así como han hecho público el dolor que les ha producido la desaparición del niño y han pedido el apoyo de la ciudadanía para encontrarlo.