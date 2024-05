Cambian horarios de paso en el puente de Tienditas, en la frontera con Venezuela

Imagen de referencia. El paso por el puente de Tienditas estará habilitado de 6:00 a.m. a 12:00 a.m., mientras que en el resto de puentes en Norte de Santander será entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Colombia y Venezuela acordaron ampliar el horario en el que se permite el paso por la frontera de los dos países, entre Táchira y Norte de Santander, que se da por el puente Atanasio Girardot, también conocido como el puente de Tienditas.

Según indicó el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, “la voluntad política de Venezuela por parte del presidente Nicolás Maduro consistía en abrir los puentes las 24 horas del día. Sin embargo, tras escuchar los planteamientos de las autoridades colombianas, se acordó los horarios planteados”.

Con esta medida, representantes de ambos países indicaron la importancia de habilitar por más horas el tránsito, para continuar con el mejoramiento de la economía entre los dos países.

Anteriormente, el paso por el puente de Tienditas estaba habilitado entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. Ahora, con los cambios, el paso se estará abierto desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. (la medianoche), mientras que en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y el de la Unión, el paso estará habilitado de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

En estos horarios se continuará haciendo los controles por el paso terrestre para regular el tránsito y transporte de personas, mercancías y vehículos, así como cuentan con la presencia de autoridades de ambos países, que han permanecido desde el pasado 1 de enero, que se restableció el paso.

Se espera que representantes de ambos países se vuelvan a reunir el viernes 17 de mayo y el lunes 20 para tratar temas de transporte y migración.