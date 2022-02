Candidata a las curules de paz fue robada en zona rural de Tibú

El asalto ocurrió cuando la candidata se movilizaba en la vía Tibú- El Tarra. Imagen de referencia.

La candidata a las curules de paz en el Catatumbo, Mayra Alejandra Gaona, fue víctima de un asalto en zona rural de Tibú, Norte de Santander, que la detuvieron en la vereda Versalles, en la vía Tibú - El Tarra, y posteriormente quemaron la publicidad de su campaña y hurtaron el vehículo en que se transportaba.

“Me salieron en la vía unos hombres armados, me han acorralado, me han bajado del carro, me han quitado el carro donde hago mi campaña, me han dejado sin publicidad”, dijo la candidata Gaona.

El hecho se registró en la tarde del martes 15 de febrero, según denunció la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, quienes calificaron el asalto como un ataque a la democracia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó “el ataque en contra de la candidata Mayra Gaona, quien aspira a una de las curules de paz en El Catatumbo. Hombres armados la detuvieron en la vía Tibú-El Tarra y quemaron publicidad de su campaña. Acompañamos a la candidata y activamos ruta de protección”.

Cabe resaltar que en las elecciones del 13 de marzo se elegirán los representantes a la Cámara de las circunscripciones de paz. En total son 398 candidatos y candidatas, entre las que está Mayra Gaona, que se disputarán 16 curules cuyo propósito es representar a igual número de territorios afectados por el conflicto armado y a las que solo aspiran víctimas del conflicto armado.