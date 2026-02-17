Capturan a mujer acusada de explotación sexual contra su hija de 13 años en Santander

La mujer fue capturada junto con un hombre, quien también habría estado detrás de los hechos. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades capturaron en el municipio de Cerrito, Santander, a una mujer señalada de cometer el delito de proxenetismo con su hija, quien tenía 13 años al momento de los hechos. En el mismo operativo fue detenido un hombre acusado de acceso carnal violento contra la menor.

Investigación y capturas en zona rural

De acuerdo con las autoridades, la captura de la mujer se hizo en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, en Norte de Santander, donde fue ubicada tras varios meses de labores investigativas.

La operación fue liderada por la Policía Nacional de Colombia, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Según el proceso judicial, la madre de la menor, presuntamente, estuvo explotando sexualmente a su hija en mayo de 2020, por lo que la Fiscalía, tras la recopilación de pruebas, solicitó a un juez de control de garantías expedir su captura.

Medidas judiciales y llamado a denunciar

En el desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito el hombre señalado de cometer el acceso carnal violento contra la menor. Tras las audiencias preliminares, ambos procesados fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, confirmó que las capturas hacen parte de una ofensiva institucional contra los delitos sexuales y reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123.