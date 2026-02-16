Buscan a veterinario que cayó a caño mientras auxiliaba animales en Canalete, Córdoba

Defensa Civil, bomberos y Armada Nacional buscan la veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo. Foto: Archivo Particular

Las autoridades continúan en la búsqueda de Luis Eduardo Rivero Oviedo, un médico veterinario que en medio de labores de rescate de animales en la vereda Garrapata de Canalete, en Córdoba, fue arrastrado por la corriente de un caño.

El hecho se registró sobre las 11:30 a.m. del pasado sábado 14 de febrero, cuando el veterinario se movilizaba en un caballo por cercanías de la finca El Caucho. Según testigos, al intentar pasar por un canal con aguas crecidas, la fuerza de la corriente se lo llevó.

Ante esto, testigos intentaron auxiliarlo, pero el hombre fue llevado arrastrado por el caño. Por lo ocurrido, tanto la Armada Nacional como la Defensa Civil y bomberos regionales aúnan esfuerzos para dar con su paradero, pero las condiciones climáticas dificultan las labores.

¿Quién es el veterinario desaparecido?

Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, es oriundo de Sincelejo, donde vive en el barrio Las Margaritas. Además, tiene dos hijas (una de tres años y otra de meses) y es reconocido por sus allegados por su don de servicio y labor social. Se encontraba en Córdoba ayudando a los animales afectados por las inundaciones.

Las lluvias inusuales provocadas por el frente frío que atravesó el país la primera semana de febrero dejan ocho muertos en Córdoba, específicamente en los municipios de Los Córdobas, donde se registran tres víctimas; San Pelayo, donde hay tres casos, dos de los cuales corresponden a los hermanos que fallecieron en similares circunstancias a las del veterinario, cruzando un afluente crecido.

También se reporta la muerte de un menor de edad en Puerto Libertador, así como en Tierralta hay un caso.