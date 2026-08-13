Capturan a mujer por presuntamente lesionar a una bebé en Santa Marta

Mujer de 21 años capturada por presunta violencia intrafamiliar. Foto: Fiscalía General de la Nación

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La Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Sinai Jeselín Mora Ruiz, una mujer de 21 años señalada de estar involucrada en el caso de una bebé que llegó a un hospital de la ciudad con heridas graves. La mujer contaba con una orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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El proceso estuvo a cargo de la Fiscalía 49, adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, que asumió el caso después de recibir una alerta de un centro médico. Los médicos del Hospital Julio Méndez Barreneche notificaron a las autoridades sobre el ingreso de la menor, quien presentaba lesiones que requería atención médica prioritaria.

En un primer momento, la versión entregada apuntaba a que las heridas de la niña habrían sido producto de un accidente doméstico tras una caída desde una mecedora. No obstante, esa versión no convenció a las autoridades quienes detectaron inconsistencias entre la explicación y el tipo de lesiones que presentaba la bebé. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que las heridas correspondían a golpes contundentes.

Ante estas circunstancias se abrió una indagación formal. A lo largo de varios días, los investigadores adelantaron distintas diligencias y reunieron el material probatorio necesario para respaldar sus hipótesis. Con ese material probatorio, la Fiscalía solicitó la orden de captura, que fue avalada por un juez de control de garantías.

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El operativo de captura se llevó a cabo en el barrio Bavaria de Santa Marta, en un local comercial situado sobre la avenida del Río. De acuerdo con el reporte oficial, Mora transitaba por el sector cuando fue abordada por el grupo de policías y funcionarios judiciales encargados del procedimiento. La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La menor se encuentra bajo custodia del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) después de haber permanecido tres días hospitalizada. Actualmente, la entidad se encuentra en el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan trabajando para determinar cómo se produjeron las lesiones de la menor y establecer si existen otras personas comprometidas en el caso.