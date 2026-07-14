Capturaron a habitante de calle que amenazó a un hombre y quemó su motocicleta en Montería

Montería se está especializando en la atracción de inversión internacional para la realización de estudios clínicos especializados en Oncología. Foto: Cortesía MinComercio

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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, confirmó la captura del habitante de calle señalado de haber amenazado con un arma blanca a un hombre, al que posteriormente le robó su motocicleta y la incineró. El hecho se registró el pasado domingo 12 de julio, bajo el puente de la calle 41.

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Sobre lo ocurrido, Rafael Ramos, la víctima, explicó en un video que publicó en sus redes sociales que, al pasar junto al habitante de calle, este lo intimidó con un machete y lo obligó a alejarse de la motocicleta. “Cuando veo que la cosa es en serio, me doy la vuelta, me tiro y tiro la moto. Cuando doy la espalda, él me da un machetazo. Me salva la chaqueta, que es muy gruesa, y gracias a Dios no pasó a mayores, pero lo material sí fue pérdida total”.

Sumado a esto, señaló que: “quería aclarar las cosas, ya que se están prestando las redes sociales para alterar la información. Soy un ciudadano de bien y hago un llamado a las autoridades con este tipo de personas, ya que este es mi medio de transporte”.

En respuesta, el alcalde aseguró que “en Montería, el que agrede responde ante un juez”. De igual forma, explicó que desde la alcaldía se prestará atención médica y psicológica al habitante de calle mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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“Detrás hay adicción y enfermedad mental. Desde las secretarías de Salud y Gobierno estamos acompañando este caso para que reciba la atención que su condición exige. No lo vamos a soltar a su suerte”, añadió el mandatario.

El sujeto fue entregado a la Fiscalía, que lo imputará por el delito de daño en bien ajeno. Desde la comunidad pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad debajo del puente, donde se han vuelto recurrentes los hechos de violencia.