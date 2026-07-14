CAR asegura agua durante El Niño con millonaria inversión en embalse El Neusa

La CAR realizó una inversión de más de 180 mil millones de pesos, con el fin de mejorar las condiciones de este cuerpo artificial que suministra agua a los municipios de Nemocón, Cogua y Zipaquirá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En los próximos meses el país podría vivir, según el Ministerio de Ambiente, “uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde 1950”, con pocas lluvias y altas temperaturas. Los fantasmas de lo que fue el racionamiento por la crisis hídrica, por el momento, parecen esfumarse. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) las lluvias de junio permitieron revertir la tendencia descendente que venían mostrando varios embalses y mejorar las reservas de agua disponibles para Bogotá y municipios de la Sabana.

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Parte de esos esfuerzos están concentrados en el embalse de El Neusa que suministra agua a los municipios de Nemocón, Cogua, Zipaquirá (Cundinamarca) y que aporta al río Bogotá para la captación del recurso en Tibitoc.

Por ello, desde la CAR anunciaron una inversión de más de COP 180 mil millones en las obras que se adelantan para aumentar su capacidad de almacenamiento de 102.7 millones a 104.3 millones de metros cúbicos de agua.

La intervención también contempla la implementación de 5 biofiltros verdes para el control de sedimentos y mejorar la calidad del agua mediante la retención de material con vegetación acuática.

“No podemos esperar a que llegue la sequía para actuar, por eso estamos tomando decisiones que nos permiten contar con más agua, ecosistemas más sanos y territorios más resilientes mañana”, justificó el director, Alfred Ballesteros.

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Para prevenir impactos, la CAR Cundinamarca también destacó la intervención de cerca de 78 hectáreas, en las cuales se llevará a cabo la sustitución de especies exóticas como el pino por especies de vegetación nativa. Adicionalmente, se plantarán alrededor de 100.000 árboles nativos; la eliminación y control de aproximadamente 5 hectáreas de retamo espinoso, así como la implementación de 2.000 m2 de vegetación acuática a lo largo de 6 hectáreas de zona ribereña.

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