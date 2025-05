Capturaron a médico acusado de abusar sexualmente de una paciente en Magdalena

Imagen de referencia. La alerta sobre el presunto abuso fue emitida por el personal médico de la Clínica El Prado, tras escuchar el testimonio de la paciente al llegar al centro asistencial. Foto: Twitter: @ClaudiaLopez

Un médico identificado como Samuel José Vásquez Villamarín fue capturado en Santa Marta por agentes del CTI de la Fiscalía, tras ser acusado de abusar sexualmente de una paciente en una ambulancia. El hecho habría ocurrido durante un traslado desde el municipio de Fundación hacia la capital del Magdalena, después de que la mujer sufriera un ataque de epilepsia. La víctima, Yuranis José García Calvo, denunció que fue abusada cuando estaba en estado de vulnerabilidad física y mental.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía, que lo calificó como un presunto acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir. La víctima afirmó que el abuso ocurrió mientras se encontraba parcialmente inconsciente debido a la crisis de salud que presentaba durante el trayecto en ambulancia.

“Llegó en estado de crisis, muy afectada emocionalmente. Cuando contó lo que le había pasado durante el traslado, activamos de inmediato el protocolo institucional para estos casos”, señaló una fuente del centro asistencial Clínica El Prado, lugar donde fue atendida García tras el traslado.

Según el testimonio de la mujer, durante el episodio epiléptico perdió el control de su cuerpo. Aseguró haber recuperado la conciencia de manera parcial y haber notado que algo anormal sucedía, pero no podía reaccionar ni pedir auxilio. Posteriormente relató lo ocurrido al personal médico, quienes activaron las alertas internas.

“Estamos frente a un caso que conmueve por la vulnerabilidad de la víctima y por el contexto en el que ocurrió, bajo un supuesto acto de atención médica”, afirmó la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, quien también pidió investigar si existen más víctimas del profesional de salud.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, que abrió una investigación formal. Tras la recopilación del testimonio y de las pruebas médicas obtenidas en la clínica, se ordenó la captura del médico, que fue ejecutada en Santa Marta pocas horas después de conocerse el caso.

La audiencia de legalización de captura y formulación de cargos se llevaría a cabo el 7 de mayo. La Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial contra Vásquez Villamarín.

Mientras tanto, la víctima recibe atención psicológica y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. “El dolor no es solo físico, es la impotencia de haber estado indefensa, de no poder gritar, de no poder moverse. Esto merece una investigación y castigo ejemplar”, expresó Norma Vera.