Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Informa la Federación Nacional de Departamentos

Casanare le apuesta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana

El departamento le apuesta al desarrollo de un proyecto de seguridad inteligente con una inversión histórica de los gobiernos regional y Nacional. El objetivo es modernizar integralmente el sistema de videovigilancia y monitoreo de Casanare, fortaleciendo las capacidades tecnológicas de las autoridades para prevenir delitos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
28 de junio de 2026 - 04:58 p. m.
El sistema de cámaras estará acompañado también por un complejo esquema de monitoreo.
El sistema de cámaras estará acompañado también por un complejo esquema de monitoreo.
Foto: Gobernación del Casanare
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La sumatoria de esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en Casanare se hace tangible en proyectos concretos. La inversión de COP 20.000 millones del Gobierno Nacional, por medio del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), y de 20.000 millones de la Gobernación de Casanare, permite el avance en un proyecto clave de seguridad inteligente para ese departamento.

Se trata de la implementación de la primera fase del Sistema Integrado Inteligente de Emergencia y Seguridad de Casanare. Una iniciativa que pone tecnología de última generación al servicio de la seguridad ciudadana. El proyecto incluye la instalación y puesta en funcionamiento de 238 cámaras inteligentes de videovigilancia, distribuidas en el municipio de Yopal y en los corregimientos de El Morro, La Chaparrera, La Niata y Morichal.

Lea también: Vaupés asume el reto de garantizar el servicio de energía en Mitú y todo el departamento

Además de la instalación de un sistema de cuatro tipos de cámaras, otro de analítica de video y un complejo de bocinas, incluye la construcción de una robusta red de telecomunicaciones de más de 130 kilómetros de fibra óptica monomodo de 24 hilos. Esto garantiza una infraestructura de alta disponibilidad, capacidad y confiabilidad para la transmisión de video y datos en tiempo real, claves para el trabajo de las autoridades.

El objetivo es fortalecer las labores de vigilancia, control territorial, judicialización, gestión del tránsito y respuesta oportuna ante situaciones que afecten la seguridad y la convivencia, por medio de lo que la Gobernación de Casanare, a la cabeza del gobernador César Ortiz Zorro, ha denominado como “la columna vertebral tecnológica”, que funcionará de la mano del Centro Integrado de Monitoreo y Gestión de Emergencias que se construirá en el departamento. Una inversión que da cuenta de que la seguridad y la protección de la ciudadanía no solo son un reto, sino un compromiso público.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

AbiertoEE

Informa

Regiones

Casanare

César Ortiz Zorro

Seguridad

Vigilancia

Orden público

Proyectos

Inversión

Noticias Colombia hoy

Noticias Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.