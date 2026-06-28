Casanare le apuesta al fortalecimiento de la seguridad ciudadana

El sistema de cámaras estará acompañado también por un complejo esquema de monitoreo. Foto: Gobernación del Casanare

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La sumatoria de esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en Casanare se hace tangible en proyectos concretos. La inversión de COP 20.000 millones del Gobierno Nacional, por medio del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), y de 20.000 millones de la Gobernación de Casanare, permite el avance en un proyecto clave de seguridad inteligente para ese departamento.

Se trata de la implementación de la primera fase del Sistema Integrado Inteligente de Emergencia y Seguridad de Casanare. Una iniciativa que pone tecnología de última generación al servicio de la seguridad ciudadana. El proyecto incluye la instalación y puesta en funcionamiento de 238 cámaras inteligentes de videovigilancia, distribuidas en el municipio de Yopal y en los corregimientos de El Morro, La Chaparrera, La Niata y Morichal.

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Además de la instalación de un sistema de cuatro tipos de cámaras, otro de analítica de video y un complejo de bocinas, incluye la construcción de una robusta red de telecomunicaciones de más de 130 kilómetros de fibra óptica monomodo de 24 hilos. Esto garantiza una infraestructura de alta disponibilidad, capacidad y confiabilidad para la transmisión de video y datos en tiempo real, claves para el trabajo de las autoridades.

El objetivo es fortalecer las labores de vigilancia, control territorial, judicialización, gestión del tránsito y respuesta oportuna ante situaciones que afecten la seguridad y la convivencia, por medio de lo que la Gobernación de Casanare, a la cabeza del gobernador César Ortiz Zorro, ha denominado como “la columna vertebral tecnológica”, que funcionará de la mano del Centro Integrado de Monitoreo y Gestión de Emergencias que se construirá en el departamento. Una inversión que da cuenta de que la seguridad y la protección de la ciudadanía no solo son un reto, sino un compromiso público.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.