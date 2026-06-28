Vaupés asume el reto de garantizar el servicio de energía en Mitú y todo el departamento

Render del proyecto de suministro energético para Mitú y Vaupés. Foto: Ceelva - Gobernación del Vaupés

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Mientras el país y el mundo avanzan en la conversación sobre los proyectos que fortalecerán el Sistema Interconectado Nacional, en regiones como la Amazonía el reto es aún mayor: garantizar el servicio continuo de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI). Paradójicamente, el 52 % del país hace parte de esos sitios en los que se concentra una gran riqueza ecológica y cultural, pero no está garantizado el acceso a los servicios públicos.

Uno de los sitios que enfrenta este reto es el municipio de Mitú, capital de Vaupés, donde el suministro de energía depende principalmente de plantas térmicas alimentadas con diésel. No es un reto menor. Solo garantizar la llegada del combustible hasta el departamento, por tierra y agua, significa un esfuerzo logístico importante, con altos costos y dependencia total de los combustibles fósiles en una región donde otros renglones del desarrollo avanzan.

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Es en ese contexto que la empresa Centrales de Energía Eléctrica del Vaupés (CEELVA SAS ESP) asumió el reto de diseñar soluciones adaptadas a las condiciones reales del territorio. Se trata del proyecto de “Implementación de un Sistema de Generación Híbrido y Obras Complementarias para el Abastecimiento de Energía Eléctrica en el municipio de Mitú”. La iniciativa integra generación solar fotovoltaica con generación térmica de respaldo, para aprovechar el potencial energético de la región sin comprometer la confiabilidad del sistema.

El proyecto tiene una inversión superior a los COP 28.084 millones, es financiado con recursos del Sistema General de Regalías y tiene un período de ejecución de 22 meses. Beneficiará directamente a 3.500 usuarios y fortalecerá la prestación del servicio para una población cercana a 12.760 personas conectadas al sistema de distribución local de Mitú. En la Gobernación del Vaupés, en cabeza del gobernador Luis Alfredo Gutiérrez, comprenden que el acceso a servicios públicos es calidad de vida y que la transición energética solo será exitosa cuando llegue a todos los territorios del país.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.