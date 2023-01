Caso de segundo bebé muerto en Valledupar sería homicidio

Valledupar presenta el segundo caso de un bebé menor de un año muerto en los que va de 2023.

Valledupar presenta el segundo caso de un bebé menor de un año muerto en los que va de 2023. El primero fue en un motel de la ciudad, que en principio se rumoró había sido por descuido de los padres en el lugar. Luego la historia tomó otro rumbo debido a que la mamá del niño declaró a la Fiscalía que fue abusada por el papá del menor.

En este segundo caso también hay un rumor que no se ha podido descartar del todo. Se habló de que el bebé de cuatro meses había sido abusado sexualmente por su papá. Aunque el Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde fue recibido, descartó esa versión, la Fiscalía no lo ha oficializado a la espera del dictamen de Medicina Legal.

El bebé entró al centro asistencial el sábado 21 de enero en compañía de su mamá. La coordinadora de la unidad materno-infantil del hospital aseguró que el menor “ingresa a las 6:30 de la noche y se identifica dentro de los registros por el pediatra, quien hace todas las maniobras para sacarlo de la parada cardiaca e inmediatamente pasa a estudios diagnósticos de alta complejidad. Luego se pasa a la sala de cuidados intensivos”.

Le podría interesar: A Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, le niegan la visa a EE. UU.

El fiscal del departamento del Cesar, Ronal Calderón, también habló del tema en entrevista por Radio Guatapurí: “Se logro establecer que el menor tenía lesiones en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza. Ayer en la tarde ingresó a Medicina Legal y hasta la noche no se había podido establecer la causa de la muerte porque, en en conversación con la directora, me dice que es una necropsia un poco difícil por varios hallazgos que se vislumbraron en el procedimiento”.

El menor fue llevado al hospital por su mamá, quien aseguró que el pequeño tenía problemas respiratorios y que lo dejó al cuidado de su papá para resolver asuntos personales, pero cuando regresó a su vivienda encontró al menor en mal estado de salud.

Lea: Paro indefinido en La Mojana para exigir cierre de dique en Cara de Gato

El bebé de cuatro mese finalmente falleció el pasado lunes 23 de enero y el fiscal asegura que aún siguen investigando el caso, aunque “según los elementos que tenemos, la última persona que estuvo con el menor fue su papá. No se ha dictado orden de captura porque no tenemos todavía la claridad de que haya sido asesinado. Uno podría sospechar pero hasta no tener un dictamen final para establecer una muerte violenta no se puede capturar”, añadió al medio local.

Calderón concluyó diciendo que, sin embargo, ha asignado un fiscal especializado en homicidios al caso, ya que todo apunta a que sea la verdadera hipótesis.

¿Por qué no se descarta abuso sexual?

En las declaraciones que dio el hospital a través de su coordinadora de la unidad materno-infantil indica que no veían posible un caso de violación al menor. La funcionaria aseguró que “en los registros clínicos, como coordinadora, no valoro datos que hayan descrito los especialistas como violencia sexual, pero dentro de todo los aspectos sí un posible caso de maltrato infantil”.

Mientras que el fiscal de la seccional Cesar aseguró que están haciendo un gran esfuerzo para saber con precisión qué fue lo que pasó con el menor: “hasta el momento no se ha podido determinar que efectivamente este menor fue abusado sexualmente y, precisamente la demora del protocolo ha sido porque se está estableciendo de manera minuciosa cada uno de los hallazgos”, dijo.