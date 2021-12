Enrique Vives, procesado por el homicidio de seis personas que habría arrollado mientras conducía ebrio.

Enrique Vives Caballero es señalado como responsable de la muerte de seis personas a las que atropelló cuando manejaba en estado de embriaguez, y de causarle graves heridas a un menor de edad.

Por los daños causados al menor, Brian Añez, la Fiscalía le agregó el delito de tentativa de homicidio en la modalidad de dolo eventual.

Lea también: Caso Gaira: este es el croquis del accidente en el que murieron 6 personas.

El ente investigador dio a conocer la imputación del nuevo delito en la tarde de este jueves 3 de diciembre cuando se realizó la audiencia de adición de imputación contra el empresario Vives Caballero.

Otro de los hechos relevantes de la audiencia fue que el fiscal aseguró que Vives conducía bajo grado tres de alcohol en el momento en que atropelló a las siete personas el pasado 13 de septiembre en la Troncal del Caribe en Gaira.

Lea también: Luto en Santa Marta por accidente en la vía y más noticias de Colombia, aquí.

“La prueba de alcoholemia practicada inmediatamente ocurrido el hecho dio positivo grado 3″, afirmó el fiscal Mario Burgos Patiño durante la más reciente audiencia. En las anteriores sesiones se hablaba de que la prueba de alcoholemia de Vives Caballero había marcado grado dos y no tres como en esta ocasión.

La respuesta de Vives ante esto fue la de rechazar el último cargo añadido por la Fiscalía. “No estoy de acuerdo con lo que se me imputa porque los hechos no son acuerdos a la realidad, ni fáctica ni jurídica, pido un juicio donde se busque la verdad, por tal motivo yo no acepto los cargos”, dijo el empresario Vives.