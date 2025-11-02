Cerca de 14.000 personas llevan 4 días si luz tras colapso de troncal del Carare

El Instituto Nacional de Vías (Invías) coordina acciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y las alcaldías locales para el monitoreo del terreno, mientras que técnicos evalúan la zona donde colapsaron las líneas eléctricas. Foto: Gobernación de Santander

Más de 14.000 habitantes en Santander llevan cuatro días sin energía eléctrica tras el colapso de las redes de alta tensión en la Troncal del Carare, a la altura del municipio de Vélez. La emergencia inició desde el 30 de octubre luego de que una remoción en masa destruyera un tramo de la carretera. Los municipios afectados son Cimitarra, Bolívar, Landázuri y Puerto Parra.

En Cimitarra, declararon calamidad pública ya que gran parte del municipio sigue sin energía. El alcalde, Luis Hernando Santa María, lideró un Comité Municipal de Gestión del Riesgo con la E.S.E Hospital Integrado San Juan, la Policía, el Ejército, la Electrificadora de Santander (ESSA), Aguas de Cimitarra y la Secretaría de Gobierno, para mitigar los efectos de la emergencia. El vocero de ESSA, Wilton Flores, explicó que la situación afecta la atención a la salud, especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos eléctricos.

El hospital está operando con plantas eléctricas para mantener los servicios esenciales. Mientras que el acueducto activó un plan de contingencia con paneles solares y equipos portátiles para garantizar el bombeo del agua.

“Las condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y deslizamientos de tierra, han sido las principales causas del colapso de las torres eléctricas. Los daños en la infraestructura han dificultado el acceso a las zonas afectadas, lo que ha ralentizado las labores de reparación y restablecimiento del servicio. La población espera con ansiedad que se tomen medidas efectivas para restaurar la normalidad”, dijo el director de Gestión de Riesgo de Santander, Eduard Sánchez.

¿Qué pasó en la Troncal del Carare?

Una remoción en masa se registró en los kilómetros 27, 28 y 29 de la vía que comunica al municipio de Vélez con Landázuri, en la Troncal del Carare, que dejó la carretera completamente destruida y dejó incomunicada a varias veredas. La emergencia afectó inicialmente a 27 familias, que ya fueron reubicadas por el riesgo de nuevos deslizamientos.

El director de Invías, Jhon Jairo González Bernal, confirmó que el tránsito permanecerá suspendido de forma indefinida, mientras avanza el monitoreo permanente del terreno con sobrevuelos, control topográfico e instrumentación de la montaña.

“Vamos a articular, desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, un PMU para tener monitoreado lo que está sucediendo y mantener informada a la comunidad, porque eso se está moviendo minuto a minuto”, indicó González a Caracol Radio.

Por su parte, la Alianza por Santander, integrada por los principales gremios e instituciones, hicieron un llamado al gobierno nacional, a través de una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director de Invías para advertir sobre la situación crítica de las vías afectadas del departamento.

En el documento precisan las nuevas afectaciones que han obligado a la restricción vehicular y que mantienen en riesgo de aislamiento a varias comunidades.

“Estos hechos reflejan un deterioro acumulado que afecta la conectividad con el resto del país, encarece el transporte de carga y pasajeros, y pone en riesgo la actividad económica del sur de Santander (...) Santander no puede perder conectividad con Bogotá y el Magdalena Medio. Es una situación que afecta la seguridad vial, el abastecimiento, la salud y la competitividad regional. Solicitamos presencia inmediata del alto Gobierno en el territorio”, indicaron en el documento.