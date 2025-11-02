Coronel retirado asesinó a su exesposa e hijo, estudiante de medicina, en Pasto

Imagen de referencia. El joven estudiaba Medicina en la Fundación Universitaria San Martín; su madre tenía 44 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Pasto, Nariño, se registró un trágico hecho en el que un coronel retirado del Ejército asesinó a su hijo y a su exesposa en una pizzería la noche del viernes 31 de octubre.

Según la información preliminar de las autoridades, el agresor, quien fue identificado como Ariel Mora Rodríguez, citó a las víctimas a una reunión en un establecimiento ubicado sobre la Avenida de los Estudiantes, en el norte de la ciudad. Mientras estaban sentados en la mesa se habría desatado una discusión y el hombre desenfundó el arma de fuego y disparó varias veces contra ambos.

Las víctimas fueron identificadas como Magda Patricia Muñoz, de 44 años, y su hijo, Sebastián Mora Muñoz, estudiante de medicina. El joven habría intentado proteger a su madre, pero resultó gravemente herido.

El Hospital Universitario Departamental de Nariño informó que el joven ingresó con múltiples heridas de arma de fuego “localizadas en las regiones toracolumbar, toracoabdominal, antebrazo derecho y miembro inferior”. El equipo médico realizó maniobras para estabilizarlo y tras ingresarlo a cirugía, falleció.

Por su parte, Muñoz sufrió tres impactos de bala. Fue trasladada a un centro asistencial donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado, pero horas después también murió.

Tras el ataque, Ariel Mora abandonó el lugar y testigos indicaron que abordó un taxi, en el que se disparó durante el trayecto. El conductor lo trasladó a un hospital, donde confirmaron posteriormente su muerte.

El hijo era estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín y realizaba el internado en el área de Urgencias del Hospital Departamental. Era reconocido por sus compañeros por su dedicación académica y por su práctica deportiva, principalmente el boxeo.

La Alcaldía de Pasto se pronunció acerca del lamentable hecho: “La administración municipal, en cabeza del alcalde Nicolás Toro Muñoz, lamenta profundamente esta tragedia y extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares y allegados de las víctimas”. Además, reiteraron su rechazo a la violencia de género e hicieron un llamado a la tolerancia, al respeto y resolución pacífica de los conflictos.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y confirmar si existían antecedentes de violencia intrafamiliar.