Ya eligieron al rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, ¿quién es?

Los organizadores del Carnaval de Barranquilla dieron a conocer este miércoles 3 de septiembre el nombre del resto de la monarquía carnavalera que hará parte de las festividades que se realizarán entre el 14 y 17 de febrero del próximo año. No solo se conoció que Sharon Acosta y Joshua Ortiz fueron elegidos como los reyes del Carnavalito, sino además que el rey Momo será Adolfo Maury Cabrera, director del Congo Grande de Barranquilla.

“Me siento profundamente honrado al recibir esta designación y que sea precisamente en los 150 años del Congo Grande.Es un honor para mí, para esta danza que llevo en el alma, y para todas las generaciones que han mantenido viva esta tradición de nuestra fiesta”, indicó Maury tras conocer su nombramiento.

El artista, de 55 años, se refiere al grupo de danza Congo Grande de Barranquilla, que es el más antiguo y uno de los más emblemáticos del Carnaval. Maury es parte de una dinastía de la danza tradicional del que él hace parte de la cuarta generación y mantiene viva junto a sus hijos y nietos.

Bajo su liderazgo, el Congo Grande de Barranquilla ha obtenido 17 Congos de Oro y el Premio Aporte a la Tradición de la Secretaría de Cultura, con el que se destacó la labor del grupo en la preservación de las tradiciones de la ciudad. “El Congo Grande es herencia, es familia y es la manera en que Barranquilla le muestra al mundo que su Carnaval es memoria y futuro”, ha señalado Maury.

Adolfo Maury Cabrera también es técnico en Mantenimiento Industrial, percusionista, heredero de una de las danzas negras afrodiaspóricas de la costa Caribe colombiana, que aprendió de su abuelo Ventura Cabrera, quien fundó el Congo Grande. El nuevo rey Momo también es fundador del Semillero de la Danza del Congo Grande Infantil Nueva Generación, que ha recibido el Reconocimiento al Mérito y Aporte al Carnaval que da la Alcaldía de Barranquilla.

Los nuevos reyes del Carnaval de los niños 2026

Para completar la dinastía, de la que ya se había anunciado a la Reina Michelle Char Fernández. Se conoció el nombramiento de Sharon Acosta y Joshua Ortiz como los reyes del Carnavalito.

Por un lado, Sharon Acosta, de 11 años, es hija de Jazmín Tobón y Alcibiades “el Checo” Acosta, y nieta de Alci Acosta. Estudia en el colegio Royal School, así como es gimnasta, pianista, así como recibe formación en danza desde los tres años.

Por su parte, Joshua Enrique Ortiz, de 10 años, es integrante de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King, además del Garabatico de la 8, en el que personifica a la muerte en la danza del garabato.

“Los reyes del Carnaval son un símbolo de familia, de tradición y de legado. Juntos nos recuerdan que el Carnaval se hereda, se vive y se comparte entre generaciones, y que en su alegría late el orgullo y el futuro de nuestra ciudad”, indicó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.