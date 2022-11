Citas para sacar el pasaporte en Bogotá y otras ciudades: ¿cómo agendarlas?

Paso a paso para sacar el pasaporte. En Antioquia, por ejemplo, se están atendiendo cerca de 1.300 personas por día y, a la fecha, se han expedido 238.924 documentos de viaje. Foto: Pexels

¿Está pensando en sacar el pasaporte para viajar al exterior? Acá le contamos algunas claves para expedir el documento, según su departamento de residencia, teniendo en cuenta recientes modificaciones que la Cancillería anunció para quienes vayan a tramitarlo por primera vez.

Además, tenga en cuenta que todos los ciudadanos que superen los 7 y 18 años y ya cuenten con el pasaporte tendrán que hacer el proceso de renovación para poder viajar fuera del país. Los menores de edad tienen hasta diciembre de este año para realizar el trámite.

Los precios para expedir el documento en Bogotá, según la Cancillería, están a 172 mil si es ordinario, 262 mil si es ejecutivo, y 161 si es de emergencia.

Citas para expedir el pasaporte en Bogotá (Cundinamarca)

La Cancillería habilitó un sistema virtual de asignación de citas para que los ciudadanos interesados programen el día, la hora y la sede a la que desean asistir para tramitar su pasaporte.

Lea también: ¿Cuáles son los mejores pasaportes? El colombiano es superado por Brasil y Perú.

En Bogotá, usted puede agendar su cita a través del siguiente enlace: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml de lunes a jueves hasta las cinco de la tarde.

Hay tres sedes habilitadas: en la de la calle 53 (calle 53 No. 10-60/46, piso 2), en la oficina al norte de la ciudad (Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100), y una nueva habilitada en el sector de Corferias (calle 24 No. 37-98).

Citas para sacar el pasaporte en Medellín (Antioquia)

Quienes vayan a expedir su pasaporte por primera vez y su residencia se encuentre en la capital antioqueña pueden ingresar a https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/pasaporte/user/pago/.

Debe llenar el formulario de datos personales teniendo en cuenta que la información diligenciada debe ser la del titular del pasaporte (sea menor de edad o adulto).

El primer pago tiene un valor de $154.000 y puede realizarse a través de PSE o en efectivo en el corresponsal no bancario Efecty.

Una vez realizado el primer pago, la cita podrá ser agendada de lunes a viernes a las 8:00 a. m., ingresando a: https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/pasaporte/user/createAppointment/

No se pierda: Pasaportes en Cali: lanzan nueva plataforma que agendará 2.000 citas al día.

Semanalmente, Pasaportes Antioquia está atendiendo cerca de 1300 personas por día y, a la fecha, se han expedido 238.924 documentos de viaje.

Citas para expedir el pasaporte en Cali (Valle del Cauca)

La Gobernación del Valle presentó una nueva plataforma para que sus ciudadanos agenden citas para expedición o renovación de sus pasaportes. La página, según la gobernadora Clara Luz Roldán González, permitirá reservar hasta 2 mil citas para el día siguiente.

Le podría interesar: Ahora más latinos podrán solicitar nacionalidad española, estos son los requisitos.

Además, los usuarios serán libres de escoger el horario y las sedes para realizar el trámite de manera gratuita, sin intermediarios.

La plataforma agendará las 2 mil citas disponibles desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Asimismo, se promete que la plataforma será mucho más ágil y que no tendrá intermediarios. Los usuarios podrán ingresar a pasaportes.valledelcauca.gov.co para comenzar con el proceso.